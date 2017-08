Fashion-Favorites Die coolsten Bucket Bags aus den Web-Shops

Bucket Bags sind völlig zurecht total angesagt: sie sind lässig, praktisch und passen immer!

Ok, zugegeben, manchmal müssen wir ein bisschen in ihnen herumwühlen, um unseren Schlüssel oder unser Handy zu finden – aber egal! Davon abgesehen sind Bucket Bags echt praktisch, weil wir sie uns einfach über die Schulter hängen können, sie viel Platz bieten und ziemlich unverwüstlich sind. Außerdem passen sie eigentlich zu jedem Look und Style – sie sind sozusagen echte Mode-Chamäleons. Hier kommen neun Bucket Bags, die echte Langzeitfreunde werden könnten:

Teaserfoto: mytheresa