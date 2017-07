Berlin Fashion Week Exklusive Backstage-Fotos von Malaikaraiss SS18

Auf der Berlin Fashion Week hat Malaikaraiss soeben ihre Spring/Summer-Kollektion 2018 gezeigt, die ganz bewusst leise Töne anstimmt. Wir werfen einen Blick backstage.

Malaikaraiss ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Berliner Fashion Week – und gehört jede Saison zu den Schauen, auf die wir uns besonders freuen.

Während Malaika und ihr Team sich in der Vergangenheit schon von Cowboys oder Skater-Boys inspirieren ließen, setzt die 14. Kollektion auf die Sehnsucht nach Frieden. „The world deserves flowers“, lautet das Motto der Frühjahr/Sommer-2018-Kollektion. Die Looks sind zart und feminin, lange Rocksäume schwingen über Riemchensandalen, Perlenstickereien treffen auf glänzende Stoffe. Einen Kontrast stellen Menswear-Elemente wie Herrenhemden und gestärkte Krägen dar. Ein besonderes Highlight: der florale Print, der in Zusammenarbeit mit der dänischen Künstlerin Signe Kejlbo entstanden ist. Aus ihrem Werk „The World Deserves Flowers“ hat sie ein komplexes Allover-Motiv entwickelt, das sich als roter Faden durch die gesamte Kollektion zieht.

Wir werfen einen exklusiven Blick Backstage – und freuen uns schon auf den nächsten Sommer!

@kasiajujeczka in a dress from our collab with danish artist @signekejlbo and her work #theworlddeservesflowers 🌸 #malaikaraiss spring summer 2018 Ein Beitrag geteilt von malaikaraiss (@malaikaraiss) am 6. Jul 2017 um 7:50 Uhr

the girls. on fleek. #malaikaraiss spring summer 2018 Ein Beitrag geteilt von malaikaraiss (@malaikaraiss) am 5. Jul 2017 um 13:46 Uhr

Backstage-Fotos: Alice M. Huyn