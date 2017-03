Mode-News Forever Chuck

Converse feiert mit einer neuen Kampagne seinen ikonischen Chuck Sneaker – und wir sind verliebt in die Lookbooks!

Also wenn ein Sneaker es verdient hat, mit einer „Forever“-Kampagne abgefeiert zu werden, dann jawohl der Converse Chuck Taylor All Star, schließlich gibt es wenig Schuhe, die durch diverse Subkulturen und Szenen hinweg, quer durch die Gesellschaftsschichten und Altersgruppen so angesagt sind wie dieser Canvas-Sneaker.

Um das zu würdigen, bringt Converse jetzt die „Forever Chuck“-Kampagne heraus – vier Lookbooks, die je einem Modell aus der Chuck-Familie gewidmet sind: dem Classic Chuck, dem ’70 Chuck, dem Chuck II sowie dem Chuck Modern. Die Fotos sollen den Chuck als Stilikone und die unterschiedlichen Szenen, die ihn berühmt gemacht haben, widerspiegeln. Jedes Lookbook wurde von Mayan Tolendano in einer anderen Stadt fotografiert und zu sehen sind Influencer wie die Musikerin Sabrina Fuentes.

Fotos: Mayan Tolendano