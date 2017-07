Fashion-Favorites Neun Sommertops, die wir lieben

Die besten Pieces, um Jeans oder Shorts in einen Abend-Look zu verwandeln: Sommertops! Wir haben unsere aktuellen Favoriten zusammengestellt.

Wir mögen hier manchmal den Eindruck vermitteln, dass wir nichts außer Jeans und T-Shirts tragen … Weit gefehlt! Im Sommer switchen wir die Tees gerne mal gegen Tops, besonders, um ein Alltagsoutfit in einen Party-Look zu verwandeln (der Rest des Outfits darf gerne so bleiben). In den Web-Shops haben wir uns nach aktuellen Favoriten umgesehen.