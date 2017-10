Fashion-Favorites Performance Sneaker

Performance Sneaker, auch als „Ugly Sneaker“ verschrien, sind jetzt die Lieblinge der Moderedakteure und Fashion-Insider.

Kürzlich hat Man Repeller einen Artikel über den „Ugly Sneakers Trend“ und seine Herkunft veröffentlicht. Gemeint sind Performance Sneaker, die man in der Regel an Joggern im Park sieht. Laufschuhe waren schon lange in bestimmten Szenen auch abseits der Jogging-Strecken beliebt – zum Beispiel in der Rave-Szene und bei Business-Ladies in Metropolen wie New York, die auf dem Weg ins Office lieber in Laufschuhen statt in High Heels in der U-Bahn unterwegs waren. Seit einiger Zeit tauchen die klobigen Sportschuhe jedoch vermehrt auf Fashion-Events und Instagram-Accounts von Mode-Insidern auf (die Skandinavierinnen sind uns da mal wieder einen Trend voraus).

In der Regel sind die Schuhe alles andere als schmeichelhaft – aber bequem sind sie und sie geben der Trägerin die Möglichkeit, schnell und ungebremst unterwegs zu sein, und das ist doch etwas Gutes, oder?

Teaserfoto: Pernille Teisbaek