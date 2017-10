Fashion-Favorites Sportsocken – ganz schön sportlich unterwegs

Was uns früher direkt an muffelige Jungs denken ließ, liegt jetzt voll im Trend: Tennissocken und andere Socken im sportlichen Stil. Wir stylen sie, logisch, am liebsten zu Sneakern.

Tennissocken galten früher als modischer Horror – besonders, wenn sie zu Adiletten getragen wurden und nicht mehr ganz sauber waren. Jetzt sind sie einer der größten Trends in diesem Herbst! Mit dem typischen Streifendesign in allen möglichen Farben, mit Glitzer oder ohne, und ergänzt mit Details, die zeigen, dass es hier um Spaß am Styling geht.

Am liebsten tragen wir die sportlichen Socken zu Sneakers und gerne zu Kleidern oder Röcken, die den Sporty-Style brechen (siehe Foto unten). Ja, wirklich, Sportsocken machen zurzeit jeden Look einfach noch einen Ticken aktueller – natürlich trotzdem nur, wenn die Socken sauber sind.

Hier kommen unsere Favoriten aus den Web-Shops: (von links oben nach rechts unten) Sportsocken mit Tiger, Topshop, 5 Euro; Sportsocken mit blauen und roten Streifen, Topshop, 5 Euro; Sportsocken mit adidas Logo, über ASOS, 14,49 Euro im 2er-Pack; marineblaue Socken mit rosa Streifen, ASOS, 4,49 Euro; gerippte Socken mit schwarzen und roten Streifen, ASOS, 4,49 Euro; Sporty Socks mit roten Streifen, Monki, 6 Euro.

Teaserfoto: Pinterest