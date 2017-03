Mode-News Urban Outfitters x Vans

Eine Collab made in heaven: Urban Outfitters und Vans haben sich für eine Capsule Collection zusammengetan – präsentiert wird diese auf perfekten Nineties-Revival-Fotos von Jungschauspielerin Sasha Lane.



Insgesamt 11 Teile umfasst die Capsule Collection von Urban Outfitters und Vans – neben klassischen Sneakern auch T-Shirts, Sweatshirts, Overalls und Jumpsuits, sowie Accessoires. Wie die Teile aussehen, wie sie sich am lässigsten stylen lassen und mit welcher Attitüde wir sie tragen sollen, zeigt das Kampagnengesicht Sasha Lane (US-amerikanische Nachwuchsschauspielerin ist bekannt aus Filmen wie „American Honey“) im Lookbook zur Kollektion. Fotografiert wurde sie in London von RJ Shaughnessy – dabei sind supergute Bilder im Nineties-Style entstanden, die uns direkt in unsere Teenagerjahre zurückversetzen.

Auf dem Urban Outfitters Blog gibt’s bereits ein Interview mit Sasha Lane rund um die Kollektion, ihre Schauspielkarriere und ihre Lebenseinstellung. Die Capsule Collection ist ab dem 3. April in ausgewählten Urban Outfitters Stores in Europa und online erhältlich.

Fotos: RJ Shaughnessy