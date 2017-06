Fashion-Favorites We all scream for ice cream

Kein Sommer ohne Eis – deshalb gibt’s heute eine besondere Runde BLONDE-Favorites, die ganz Eis, Ice Cream und Gelato gewidmet ist.

Nee, wir sind keine zwölf mehr, aber wer sagt, dass wir deshalb keine kindische Freude an Miniventilatoren in Softeis-Form, Smartphone-Case im Nogger-Look oder T-Shirt mit kleinem Eis-Aufnäher haben dürfen? Wir sagen nur: I scream, you scream, we all scream for ice cream!

Teaserfoto: MAMI KNOWS