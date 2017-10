Fashion-Favorites We Want Steppjacken!!!

Die Mode wird praktisch – und Steppjacken sind plötzlich gar nicht mehr spießig, sondern hip.

Was ist eigentlich los in der Fashion-Welt? Cord, Wanderstiefel, Rucksäcke, … Vorbei ist das Aufdonnern um jeden Preis, das zwanghafte Bemühen um Aufmerksamkeit – diesen Herbst nehmen wir modisch gesehen einfach mal richtig gelassen. Ja, es gilt jetzt offiziell als hip, sich praktisch zu kleiden. Anders gesagt: Wir ziehen uns jetzt alle an wie das uncoole Kind am Wandertag.

Eine wind- und regenfeste Steppjacke darf da natürlich nicht fehlen. Am liebsten tragen wir sie im leichten Oversize-Schnitt – Balenciaga lässt grüßen!

Wir haben uns in den Web-Shops nach den besten Steppjacken umgesehen: