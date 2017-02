Fashion-News Willkommen im A$AP Hotel

Pinkes Neonlicht, Blumen, Maschendrahtzaun, Babes und A$AP Rocky – das alles ist Teil der neuen Zalando Kampagne.



Remix Fashion – das ist das Motto der neuen Zalando Kampagne. Denn zur neuen Saison wird High Street Fashion mit Premium Mode gemischt. A$AP Rocky ist das Gesicht der neuen Kampagne und lädt dazu vier Frauen in sein surreales Hotel ein, die irgendwann anfangen ihre Outfits zu remixen. Zum Track „Yamborghini High“ dürfen wir einen Blick auf seinen Female Mob werfen. Und was würde klischeehaft besser zu einem Rapper passen als Models? Deshalb besteht der Mob aus Jourdan Dunn, Andreea Diaconu, Kris Gottschalk und Julia Nobis. Gedreht wurde in Los Angeles unter der Leitung des New Yorker Regisseurs Gordon von Steiner. Das Hotel-Set aus Maschendrahtzäunen, Doppeltüren, Neonlicht und Blumen verspricht Lust auf mehr. Die ganze Story kommt am 19. Februar. Doch vorab könnt ihr schonen einen Blick ins neue A$AP Hotel erhaschen: