Fashion-News adidas versammelt seine Crew in neuem Fashion-Film

„ORIGINAL is never finished“ heißt der neue Fashion-Film von adidas, in dem Künstler und Musiker von Snoop Dogg bis Petra Collins auftreten.

Da hat sich adidas eine ganz schön beeindruckende Riege von angesagten Künstlern und Musikern für seinen neuen Fashion-Film zusammengestellt: Unter anderem haben Snoop Dogg, Petra Collins, Dev Hynes, Brandon Ingram, Mabel, Stormzy, Kareem Abdul-Jabbar und Gonz kurze Auftritte. Der Song, in den alle Protagonisten einstimmen: „I Did It My Way“. Die Stimmung: powerful, tough, leicht bedrohlich, selbstbewusst.

Hier ist das Video: