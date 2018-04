Go East Blonde #02/18: die neue Issue

In der neuen Issue (ab sofort am Kiosk) blicken wir Richtung Osten und berichten über Lifestyle, Fashion und People von hier über Osteuropa bis nach Japan. Wieso, weshalb, warum erklärt euch Blonde Editor in Chief Coci.

„Ich komme aus Münster. Das liegt so tief im Westen, dass es fast schon wieder Osten ist. Haben wir zumindest früher immer scherzhaft gesagt. Ob das jetzt der Ursprung für meine Faszination für Ostdeutschland, Osteuropa und Länder noch weiter weg ist, weiß ich nicht. Aber sie ist definitiv da.

Kein Wunder also, dass ich so was von dabei bin, wenn auch die Fashion-Welt sich dem Rausch des Ostens hingibt. Kyrillische Schriftzeichen waren der Anfang – der Hype um Designer-Größen wie Demna Gvasalia längst nicht das Ende. Daran glauben wir und blicken mit dieser Blonde schwerpunktmäßig geradewegs nach Osten.

Der Osten startet natürlich schon vor der Haustür, weshalb wir zunächst zu einem Roadtrip mit einer original Schwalbe durch Brandenburg aufbrechen – übrigens gemeinsam mit Klaudia Giez, die ursprünglich aus Polen stammt. Außerdem treffen wir den estnischen Musiker und Kanye-West-Fan Tommy Cash zum Quatschmachen und checken musiktechnisch auch gleich noch aus, was seine ‚Musiker-Kollegen‘ aus den osteuropäischen Nachbarstaaten so treiben.

Zurück zu Fashion: Wir prüfen Modetrends aus Russland oder Georgien auf Herz und Nieren – mit Tänzerinnen des Staatsballetts Berlin. Und dann geht es auf unserer ‚Go East‘-Reise noch mit Model Maya Stepper so fern in den Osten, nämlich nach Japan, dass wir schon fast wieder im Westen angekommen sind. Kommt ihr mit?“

Coci

Hier könnt ihr die aktuelle BLONDE bestellen: https://bit.ly/2HvQXlV