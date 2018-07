BLONDE 03/18: Die neue Issue

GENDER, LIEBE UND COLOR – IN DER NEUEN ISSUE (AB SOFORT AM KIOSK) ZELEBRIEREN WIR DAS GANZE SPEKTRUM. MEHR DAZU ERZÄHLT EUCH BLONDE EDITOR IN CHIEF COCI.

„Gerade erst haben wir den Pride-Monat Juni hinter uns gelassen und schon hat sich in der BLONDE-Redaktion eine Frage aufgedrängt: Wie, das war’s jetzt?

Natürlich nicht! Mit dieser „Rainbow Issue“ feiern wir mehr denn je LGBTQ+-­Themen, jedes Alter, jede Color, unseren Körper und die Liebe. Logisch, dass BLONDE sich dafür nicht besonders anstrengen und schon gar nicht verbiegen muss, schliesslich sind Toleranz, Diversity und Individualität Teile unserer mittlerweile 20-jährigen DNA. Umso wichtiger ist es zu zeigen, wie bunt das Leben wirklich ist.

Also dann, Vorhang auf für unseren Cover-Star Sängerin Ebony Bones, die mit uns über den Mut, man selbst zu sein, gesprochen und sich fürs Shooting in alle Farben des Regenbogens geworfen hat. Außerdem sind wir nach New York gereist, um mithilfe von fünf grossartigen Persönlichkeiten die 31 Geschlechter zu zelebrieren, die offiziell dort anerkannt sind. Von da ging es nach Los Angeles, wo uns queere Tänzer wie Rhys Kosakowsi alles über ihre leidenschaft für Ballett bis Voguing erzählt haben. Mit NASA-Astronautin Nicole Stott haben wir uns außerdem die Welt von oben angesehen und sind wieder in Toronto gelandet, um dort die erste indigene Fashion Week überhaupt zu besuchen.

Diese BLONDE ist bunt, forward und trotzdem so selbstverständlich. Schön, dass ihr das auch so seht.“

COCI