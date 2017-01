FKA twigs x NIKE: Eine neue Collaboration?

Die Londoner Künstlerin FKA twigs bleibt ein ewiges Überraschungspaket. Diesmal steht ein neues Tanzvideo und eine mögliche Collaboration mit NIKE im Raum.

„Can you feel everything? Do you believe in more?“ – So teasert FKA twigs ein Video auf ihrem Instagram Account an, dass sie mit mehreren Tänzern vor einer Dschungel Kulisse zeigt. Ein kryptischer Berg, eine kurze Bewegung, eine eingefrorene Pose und eine Violinistin, die als einzige oben auf dem Berg mit ihrer Geige tanzt. Auf Instagram folgten zwei weitere mystische Fotos mit existenziellen Fragen. Wir können nicht mehr sagen, außer dass wir gespannt sind, wie eine mögliche Sportkollektion aussehen kann. FKA twigs und Jungle Fever? Seht selbst:

can you feel everything? do you believe in more? Ein von FKA twigs (@fkatwigs) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 7:02 Uhr