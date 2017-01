News Fritz Kola sucht vielviel Kunst

Mit der #vielvielkunst-Aktion von Fritz Kola hat jeder die Chance, sein Kunstwerk in Hamburg, Berlin, Dresden, Freiburg, Köln oder München öffentlich ausgestellt zu sehen.

Vielleicht ist Hamburgern im September 2016 die öffentliche Kunstausstellung von Fritz Kola aufgefallen. Im Rahmen der Kampagne #vielvielKunst wurden Plakatwände von Fritz Kola in Ausstellungsflächen umgewandelt, auf denen insgesamt 30 Kunstwerke der Kreativagentur Rocket & Wink zu sehen waren. Jetzt geht Fritz Kola einen Schritt weiter und hat auch Kolaflaschen in Medien für die bunte Kunst verwandelt. Aber das reicht den kreativen Köpfen hinter Fritz Kola noch nicht: Sie möchten noch mehr Kunst und gute Laune verbreiten und haben deshalb den Aufruf „Leinwand sucht Künstler“ gestartet.

Dabei geht es um Folgendes: In insgesamt sechs deutschen Städten sollen Kunstwerke – egal ob Gemälde, Collage, Skulptur oder Fotografie – gezeigt werden. Jeder kann mitmachen und sein persönliches Kunstwerk bis zum 15. Juni 2017 einreichen (nicht das Originalwerk, sondern ein Foto davon!). Anschließend wählt eine Jury die besten Einsendungen aus und entscheidet, in welcher Stadt das jeweilige Gewinnerwerk präsentiert wird. Die Ausstellung findet dann im Herbst 2017 statt. Wenn euch das neugierig gemacht hat und ihr an der Aktion teilnehmen wollt, findet ihr hier alle Details.