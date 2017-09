Mode-News Just Love bei Jacquemus

#Loverules: Simon Porte Jacquemus hat für seine neue Kampagne keine Mode fotografiert, sondern nur ein Liebespaar.

Wir waren ja sowieso schon lange Fans des jungen Designers Jacquemus – aber jetzt lieben wir ihn noch mehr! Für seine Herbst/Winter-Kampagne hat der Franzose keine Mode fotografiert, sondern nur ein Liebespaar, nackt, eng umschlungen am Strand. Die Caption zum Foto: „NO CLOTHES, NO SHOES, JUST LOVE IN CAMARGUE, SOUTH OF FRANCE.

PHOTOGRAPHY BY DAVID LURASCHI“.

Liebe ist eben wichtiger als Mode. Danke für das Statement, Simon!