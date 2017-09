Gewinnspiel Palladium wird 70 – und wir verlosen Schuhe!

Die Kultschuhmarke Palladium feiert seinen 70. Geburtstag mit einer Ausstellung in Hamburg. Und wir packen zusätzlich noch 2×1 Paar Schuhe drauf!

Widerstandsfähige Boots, mit denen es sich auf jedem Festival tagelang durchtanzen lässt – das ist der Grund, warum Palladium Boots immer noch so beliebt sind. Und sie sehen gut aus, vor allem das Kultmodell Pampa. Zum 70. Geburtstag der Schuhmarke findet am 21. September in Hamburg eine Ausstellung statt, die die Geschichte der Boots durchleuchtet und alles in einem Buch zusammenfasst. Zusätzlich ehrt die neue Herbst-Winter-Kollektion die französischen Wurzeln. Die Retrospektive taucht ein in die Geschichte der Brand und zeigt Highlights aus den vergangenen Jahrzehnten. Nach Hamburg zieht die Ausstellung weiter nach Ho-Chi-Minh City und Stockholm um im Anschluss unter anderem nach Tokyo, Shanghai, Dubai und New York City zu reisen. Deshalb schaut beim Event vorbei und taucht mit einem Crémant for free in der Hand ein in die Pariser Studentenrevolten aus 1968 bis zum New Yorker Underground der 80er Jahre. Als besonderes Highlight seht ihr MOHNA ab 20 Uhr live!

_____________________________________

INFOS zum EVENT:

Palladium 70th Anniversary – Exhibition Opening & Book Release

Donnerstag, 21. September ab 19.00 Uhr

im ISLAND (Banksstraße 2 a, 20097 Hamburg)

_____________________________________

Zusätzlich ist auch die Herbst-Winter-Kollektion eine Hommage an die lange Geschichte. Und da der Winter naht und wir von Slippern auf derbe Boots wechseln, verlosen wir 2×1 Paar Schuhe der Pallabosse Schuhe aus der neuen Kollektion und packen noch das Buch mit drauf. Schreib uns dafür eine Mail an gewinne@blonde.de mit deiner Anschrift, der Nummer deines Favoriten und deiner Schuhgröße. Teilnahmeschluss ist der 27. September 2017. Viel Glück! 💥

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Verlosung beinhaltet pro Gewinner je ein Paar Schuhe. Die beiden Gewinner werden wir per E-Mail kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag ist ein Advertorial.