TBT – The Beauty Thursday Sephora eröffnet heute in Hamburg

Die französische Kosmetikkette gibt es nun auch in Deutschland. Nach einem Store in Bonn und München wird heute ein Shop-in-Shop in Hamburg eröffnet!

Beauty-Lover aufgepasst: Mit der Kosmetikmarke Sephora kommen zwölf neue Marken nach Deutschland. Zum Beispiel Kat von D, Huda Beauty oder Too Faced. Nachdem die französische Kette vor rund 15 Jahren relativ schnell wieder aus Deutschland abgewandert ist, startet sie nun einen neuen Versuch. Die ersten Stores wurden bereits in Bonn und München eröffnet und haben das gebracht, was erwartet wurde: Kreischende Fans, lange Schlangen und jede Menge Zuspruch auf Social Media. Die nächsten Läden sind für Heidelberg, Frankfurt und Düsseldorf geplant. In Kooperation mit Galeria Kaufhof gibt es in diesen Städten ein Shop-in-Shop der beliebten Kosmetikmarke. Highlight ist das sogenannte „Beauty Hub“ in jedem Store, bei dem ihr euch von Make-Up Artists kostenlos schminken lassen könnt, um Tipps und Tricks rund um die neuen Produkte zu lernen. Insgesamt ziehen mit jedem Shop rund 2.000 Produkte von 20 Marken ein. Für alle, die nicht in den ausgewählten Städten wohnen: Über den Galeria Onlineshop habt ihr nun die Möglichkeit die Produkte auch innerhalb von Deutschland zu bestellen!

Heute eröffnet der Sephora-Shop in Hamburg. Ab 15 Uhr könnt ihr im Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße 3 auf rund 90 Quadratmetern die neuesten Beauty-Highlights erkunden.

Header via @sephoradeutschland