Brautschau: auf einem Heiratsmarkt mitten in Europa

In Zeiten der Liebe 2k18 gibt es viele Möglichkeiten, sein Perfect Match zu finden. Bulgarische Roma finden es auf dem Brautmarkt Stara Zagora.

Text: Kerstin Teuber

Beim Spaziergang im Wald. Im Urlaub am Strand. Oder gleich als ­Performance-Art zu Bruno Mars. Aber zumindest irgendwie romantisch. So stellt man sich einen Heiratsantrag vor. Die Frauen der Ka­laidzhi-Roma bekommen ihren Antrag auf einem Bahnhofsparkplatz. Zusammen mit einem Preisvorschlag. In Stara Zagora, einer mittel­großen Universitätsstadt im Zentrum Bulgariens, findet seit Jahrzehnten jeden März ein Treffen statt, auf dem Familien die passenden Männer für ihre Töchter suchen und sie für eine Mitgift verkaufen. Das klingt mittelalterlich, menschenverachtend – aber so einfach ist es nicht.

Die bulgarischstämmige Fotografin Pepa Hristova reiste selbst zwei Jahre hintereinander für ihr Projekt „The Bartered Bride“ auf den ­Brautmarkt, sprach mit Dutzenden Familien und Mädchen. Sie sagt: „Bulgarien gehört zwar zu Europa, aber es ist trotzdem, als wäre man in einer an­deren Welt. Speziell der Unterschied zwischen urbanen und ländlichen Gegenden auf dem Balkan ist riesig.“ Während sich osteuropäische Metropolen von Budapest bis Zagreb immer mehr den westlichen Großstädten angleichen – inklusive Zara, McDonald’s oder Starbucks –, sind die ländlichen Gegenden ein Universum für sich. In diesem Kosmos leben die Roma.

Zu groß ist die Ablehnung, die ihnen begegnet, zu unverständlich sind ihre Traditionen, an denen sie festhalten.

Die Gruppe der strenggläubigen orthodoxen Kalaidzhi zählt etwa 18.000 Menschen und ist damit eine der größten Minderheiten des Landes. „Kalaidzhi“ bedeutet übersetzt „Kessel- oder Kupferschmied“, denn seit Jahrhunderten verdienen die Männer ihr Geld mit dem Schmieden und Flicken von Kupfertöpfen. Allerdings stirbt ihr Handwerk immer weiter aus, denn heute bestellen die Menschen lieber einen billigen Topf im Internet, als ihn beim Kupferschmied anfertigen zu lassen. Die Volksgruppe lebt bewusst abgeschottet: Zu groß ist die Ablehnung, die ihnen begegnet, zu unverständlich sind ihre Traditionen, an denen sie festhalten.

Der Brautmarkt von Stara Zagora ist eine dieser Traditionen. Die Mitglieder der Roma dürfen nur untereinander heiraten, der Brautmarkt ist immer noch die größte Plattform zum Kennenlernen. Der Markt selbst ist eine Mischung aus Kirmes und gigantischem Speed-Dating-Event: Überall stehen Essbuden, aus Lautsprechern dröhnt Volksmusik, es wird getanzt und geschunkelt. Die maroden Reste sozialistischer Architektur dienen als Kulisse: Plattenbauten und graue Fabrikgebäude bestimmen das Stadtbild. Dazwischen stöckeln die jungen Roma-Töchter – das Durch­schnitts­alter auf dem Brautmarkt ist 16 Jahre – in ihren bunten Abendkleidern aus Spitze oder mit Glitzerbesatz durch die Menge. Ihre Haare haben sie zu aufwendigen Hochsteckfrisuren gezwirbelt, unzählige Schichten Make-up aufgelegt. Etwa 2.000 Menschen zieht der Markt jedes Frühjahr an. Für die Mädchen ist es eine der seltenen Gelegen­hei­ten, an denen sie überhaupt mit Männern, die nicht zu ihrer Familie gehören, ins Gespräch kommen dürfen. Die Mütter folgen ihren Töchtern wie Schatten durch die Menge, jede Annäherung haben sie im Blick. Trotzdem ist die Stimmung aufgekratzt – ziemlich normal, wenn hormongeladene Teenies aufeinandertreffen. Die Mädchen kichern aufgeregt, die Jungs flirten unbeholfen, zusammen posieren sie für unendlich viele Selfies.

Der Markt ist zum Kennenlernen da. Die Männer können auf dem Markt um die Hand meiner Tochter anhalten. Aber sie müssen zu uns nach Hause kommen – erst dann verkaufe ich sie

Alles wird sofort auf Facebook geteilt. Die Plattform ist zu ihrem Schlupfloch geworden: Dort schreiben sie sich schon vorher mit den Jungs, verabreden sich gezielt zum Treffen auf dem Markt, um sie ihren Familien vorzustellen. Die Geschäfte werden später zu Hause abgeschlossen. „Der Markt ist zum Kennenlernen da. Die Männer können auf dem Markt um die Hand meiner Tochter anhalten. Aber sie müssen zu uns nach Hause kommen – erst dann verkaufe ich sie“, sagt eine Mutter. Warum sich die jungen Frauen überhaupt verkaufen lassen? Weil sie gute Töchter sein wollen. Weil sie ihren Eltern keine Schande machen wollen. Und am Ende ist es vor allem ein Satz, der immer wieder fällt: „Es ist Tradition.“

Die Rolle der Frau ist innerhalb der Kalaidzhi strikt geregelt: möglichst früh Ehefrau werden, Kinder bekommen und sich um den Haushalt kümmern.

Credit: Pepa Hristova

Allerdings stecken die Mädchen im Zwiespalt. Fotografin Pepa Hristova erzählt: „Viele der Mädchen gehen auf den Markt mit der Vorstellung, dort ihren Prinzen zu finden und eine gute Ehefrau zu werden. Sie sind auch stolz auf ihre Tradition.“ Andererseits träumen sie davon, aus ihrer gewohnten Welt auszubrechen, einen Beruf auszuüben und selbst über ihr Leben bestimmen zu dürfen.

Denn die Rolle der Frau ist innerhalb der Kalaidzhi strikt geregelt: möglichst früh Ehefrau werden, Kinder bekommen und sich um den Haushalt kümmern. Die Liste der Tabus ist lang: sich mit Jungs treffen, küssen, in einen Club gehen oder auf eine Uni gehen. Nur zehn Prozent der Roma-Frauen haben Schätzungen zufolge überhaupt eine weiterführende Schule besucht, 20 Prozent können weder lesen noch schreiben. Viele Eltern nehmen ihre Töchter im Alter von 13 Jahren aus der Schule, damit sie gar nicht erst in Versuchung geraten, sich für Jungs zu interessieren. Deshalb werden die meisten Mädchen auch im Alter von 15 bis 18 Jahren verheiratet – um nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Denn das höchste Gut für die jungen Frauen ist: ihre Jungfräulichkeit. Und für die wird auf dem Brautmarkt ein hoher Preis gezahlt.

Der Durchschnittspreis liegt bei umgerechnet 350 Euro. Viele der Mädchen hellen ihre Haut mit einer speziellen Gesichtspomade auf, um ihren Marktwert zu steigern.

Ein weiterer Faktor, der den Kaufpreis bestimmt: die Schönheit. Blonde Haare, blasse Haut und helle Augen sind gefragt und können den Preis einer Braut auf über 5.000 Leva (umgerechnet 2.500 Euro) hochtreiben. Der Durchschnittspreis liegt bei umgerechnet 350 Euro. Viele der Mädchen hellen ihre Haut mit einer speziellen Gesichtspomade auf, um ihren Marktwert zu steigern. Und behängen sich mit Goldschmuck, um zu zeigen, dass sie aus einer guten Familie kommen: „Die Männer und ihre Familien gucken genau, wie wir aussehen. Sie mögen es, wenn wir wertvolle Sachen tragen“, sagt eine der Teilnehmerinnen.

Dass die Tradition des Brautmarkts den Mädchen suggeriert, sie seien eine Ware, die man im Preis drücken kann – geschenkt. Aber immerhin: Langsam kommt Bewegung ins System. Die Mädchen dürfen mitbestimmen, wen sie heiraten wollen. „Zu meiner Zeit durfte ich gar nicht mit einem Mann sprechen. Die Eltern haben alles unter sich ausgemacht. Heute ist es besser“, erzählt eine Mutter. Die Mädchen trauen sich, Einspruch gegen die Kandidaten der Eltern einzulegen, für ihre eigene Wahl einzustehen und Angebote von anderen abzulehnen – auch wenn sie lukrativ sind. Ein behutsames Aufbegehren der jungen Frauen. Und natürlich gibt es auch Mädchen, die ganz gegen die veraltete Tradition rebellieren. Der Preis dafür ist allerdings (noch) hoch: Sie müssen mit ihrer Familie brechen.

Wie die Zukunft der Kalaidzhi-Roma und damit des Brautmarkts aussieht: fraglich. Die Roma-Männer auf dem Markt schätzen, dass es in 30 bis 40 Jahren keine Arbeit mehr für sie geben wird und sie umsatteln müssen. So lange werden sie weiterleben und ihre Kinder erziehen, wie sie es gelernt haben – mit Tradition.