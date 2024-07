Wir lieben es, unsere Lieblingsartists endlich wieder unter freiem Himmel zu sehen. Habt ihr auch noch nicht genug vom Tanzen in der Sonne und Moshpits vor der Bühne? Dann haltet euch das Wochenende vom 07. und 08. September frei und gewinnt mit etwas Glück Festivaltickets fürs Lollapalooza in Berlin oder das Superbloom in München!

Egal ob in Gummistiefeln oder mit Lichtschutzfaktor 50 – die letzten Wochen waren geprägt von Fotos und Videos verschiedenster Festivals. Kein Wunder, schließlich sind wir mitten in der Season der großen Musikevents. Für alle, die diesen Sommer noch keine Tickets für ein Festival haben oder einfach nicht genug bekommen, haben wir eine doppelte Überraschung: Wir verlosen 1×2 Tickets für das Lollapalooza in Berlin UND 1×2 Tickets für das Superbloom in München – beide finden am 7. & 8. September statt! Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr weiter unten.

Superbloom: Star-studded Line-up trifft Experience-Bereiche

Das Superbloom ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Das war schon zum Start des Festivals 2022 eine der Besonderheiten. Auch dieses Jahr finden neben den Performances von Superstars wie DJ Calvin Harris, Afrobeat-Ikone Burna Boy, Future-Bass-Duo The Chainsmokers, Singer-Songwriterin Jorja Smith und Rapper Cro auch Lesungen, Workshops und Live-Podcasts statt. Mit dabei sind Journalistin und Autorin Ilona Hartmann, Phia Quantius mit ihrer Biografie „Bombenkopf” und Galerie Arschgeweih und ihr Podcast zu der bekannten 2000er-Meme-Page.

Welche Acts ihr am 07. und 08. September auf keinen Fall verpassen solltet? Hier einmal die absoluten BLONDE-Line-up-Favoriten des diesjährigen Superblooms: Wenn ihr sie nicht schon vor der Serie „Kaulitz & Kaulitz” sympathisch fandet, dann spätestens danach: Bill und Tom, stehen gemeinsam mit Gustav und Georg aka dem Rest von Tokio Hotel live auf der Bühne im Olympiastadium in München. Ebenfalls ein Muss ist Rapper Rin. Denn das Superbloom wird die letzte Station seiner kleinen Festival-Tour sein.

Lollapalooza: 2 Tage Musik, Fashion und Kunst

Am gleichen Wochenende geht es auch im Olympiapark Berlin rund: Beim Lollapalooza treffen hochkarätige Künstler*innen aus den verschiedensten Genres in der Hauptstadt zusammen. Da ist für alle etwas dabei. Ob Mainstage-Rave zu den Songs von Pop-Ikone Sam Smith und K-Pop-Boyband Seventeen oder sanftes Schunkeln bei Sonnenuntergang zu Lolyle Corners Stimme. Eure Textsicherheit könnt ihr außerdem bei den Ex-One Direction Boys Niall Horn und Louis Tomlinson oder beim Konzert von Cloudy June unter Beweis stellen.

Neben den internationalen Artists, dürfen natürlich auch die deutschsprachigen Größen der Musikbranche nicht fehlen. Mit Shirin David, Jeremias und Von wegen Lisbeth gibts beim Lollapalooza für alle Fans von Rap bis Indie-Pop Endorphine satt. Wer zwischendurch mal Luft holen möchte, kann sich im Grünen Kiez über nachhaltige NGOs informieren, auf der Fun Fair von den Walking Acts verzaubern lassen oder sich im Fashionpalooza von lokalen Modelabels inspirieren lassen.

WIR VERLOSEN AN ZWEI GEWINNER*INNEN

1 x zwei Tickets für das Lollapalooza in Berlin

ODER

1 x zwei Tickers für das Superbloom in München

SO NEHMT IHR AN DER VERLOSUNG TEIL:

Folgt uns auf Instagram (@blondemagazine) Liket unseren Verlosungs-Post Kommentiert euren Lieblingsartist und welches der beiden Festivals ihr gerne besuchen würdet.

Wir wählen bis (einschließlich) Mittwoch, 31. Juli 2024 die Gewinner*innen aus und benachrichtigen die Personen per Instagram DM. Ihr habt dann 24 Stunden Zeit, euch zurückzumelden, danach losen wir eine*n neue*n Gewinner*in aus und euer Anspruch auf den Gewinn verfällt.

Teilnahmebedingungen:

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist BLONDE. Zur Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein und Deinen Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du diesen Bedingungen zu. Der Gewinn ist entweder 1×2 Tickets für das Superbloom oder 1×2 Tickets für das Lollapalooza. Reisekosten und Unterkunft werden nicht übernommen. Der*die Gewinner*in wird per Instagram DM benachrichtigt. Er*Sie muss sich nach Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden mit vollständigem Namen und Adresse bei BLONDE zurückmelden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich BLONDE vor, eine*n neue*n Gewinner*in auszulosen und es besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn. BLONDE bezieht aus allen registrierten Teilnehmer*innen in einem vorher angekündigten Zeitraum den*die Gewinner*in. Registriert kann jeder sein, der sich für das Gewinnspiel via Instagram angemeldet hat. Der Gewinn ist nicht zum Weiterverkauf und Weitergabe zugelassen. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung des Gewinns in Sachwerten ist nicht möglich. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass BLONDE Deine Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und Kontakt mit Dir aufnehmen darf. BLONDE verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen, die Datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. BLONDE wird die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Nur einzelne natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen von BLONDE sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. BLONDE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

