New Balance 247 – eine Ikone erfährt ihr modernes Remake

Gut unterwegs: Der 247 Sport zitiert ikonische New Balance Modelle, kommt aber gleichzeitig mit modernsten Materialien wie Mesh und Neopren daher.

Sneaker sind schon längst nicht mehr nur die bequeme Alternative zu High Heels oder Statussymbole unter Teenies. Sneaker sind Lebenseinstellung, Erkennungszeichen unter Szene-Insidern, Sammlerobjekte, sogar Wertanlage. Man kann sie guten Gewissens als wichtigsten Schuh unserer Zeit bezeichnen. Und bei allen Neuerscheinungen auf dem Sneaker-Markt fällt auf: Wenn es nicht gerade um heiße Celebrity-Collabs geht, sind es die Sneaker-Ikonen, die am meisten gefragt sind.

Da liegt die Idee nahe, bekannte Ikonen neu zu interpretieren und dem Zeitgeist anzupassen. Genau das hat auch New Balance mit seinem neusten Modell, dem 247 Sport, gemacht. Der Sneaker ist klar von populären New Balance-Klassikern inspiriert, hat aber gleichzeitig markante Merkmale, die ihn einzigartig machen. So zum Beispiel eine Mesh-Oberfläche mit integrierter Neopren-Socke. Elemente wie das reflektierende N-Logo und das Label an der Zunge kennen wir von den New Balance-Running-Schuhen. Die Sohle dagegen erinnert an den 998. Dieser Mix macht den Schuh zu einem neuen Everyday-Favorite!

Erhältlich ist der 247 Sport ab dem 11. Februar.

Photos: Svenja Trierscheid