Halbfinal-Aus für Deutschland: Knapp gescheitert, viel gelernt

Die Frauen-EM 2025 in der Schweiz hat einmal mehr gezeigt: Frauenfußball ist längst mehr als nur Sport – er ist Trend, Gesellschaftsthema und Ausdruck einer neuen Generation, die auf und neben dem Platz für Aufmerksamkeit sorgt.

Deutschland scheiterte im EM-Halbfinale knapp an Spanien – ein Spiel auf Augenhöhe, das erst in der Verlängerung entschieden wurde. Für das deutsche Team war das gesamte Turnier ein intensives Auf und Ab, während Einzelspielerinnen wie Alisha Lehmann zur medialen Sensation wurden zeigte sich das die alte Favoriten Rolle Vergangenheit ist. Frauenfußball ist dabei längst mehr als nur Sport – er ist heute Trend, Gesellschaftsthema und Ausdruck einer neuen Generation von Frauen, die auf und neben dem Platz für Aufmerksamkeit sorgt.

Die Stadien waren voll, die TV-Quoten beeindruckend – und die mediale Präsenz größer denn je. Für viele junge Frauen wird Fußball so immer greifbarer, ein Lifestyle-Element, das selbstbewusst Selbstbestimmung und Teamgeist verbindet.

Auch der DFB hat das erkannt und arbeitet daran, den Frauenfußball in Deutschland weiter zu professionalisieren und zu fördern. Denn neben den Stars von heute sind vor allem Nachwuchsspielerinnen die Zukunft – und die wollen bestmögliche Rahmenbedingungen.

Alisha Lehmann: Schönheit, Kritik und ein überfälliger Perspektivwechsel

Kaum eine Spielerin sorgte bei dieser EM für so viel Aufmerksamkeit wie Alisha Lehmann – nicht wegen ihrer Spielzeit, sondern wegen ihres öffentlichen Auftretens. Immer wieder steht sie in der Kritik: zu viel Make-up, zu „glamourös“, zu sehr Influencerin. Dass solche Debatten über Äußerlichkeiten im Jahr 2025 noch immer so laut geführt werden, zeigt, wie viel Sexismus im Sport weiterhin mitschwingt.

Gerade deshalb ist die Sichtbarkeit von Alisha wichtig: Sie öffnet Räume für Vielfalt und neue Rollenbilder im Profifußball. Denn die Frage sollte nicht lauten, wie eine Frau Fußball spielt oder aussieht – sondern dass sie spielt. Selbstbewusst, sichtbar, und auf ihre eigene Weise.

Mein Fazit Frauenfußball ist heute so vielseitig wie nie und das ist gut so.

Die EM 2025 hat gezeigt, dass Frauenfußball heute viele Gesichter hat. Es geht um Leidenschaft, Talent, aber auch um Lifestyle, Sichtbarkeit und darum, was es heißt, sich in einer männlich geprägten Sportwelt seinen Platz zu nehmen. Deutschland hat zwar das Finale knapp verpasst – aber dafür wichtige Impulse gesetzt.

Spielerinnen wie Alisha Lehmann machen klar: Der Fußball von heute ist mehr als ein Spiel. Er ist ein Statement. Für junge Frauen, für Vielfalt und für eine sportliche Zukunft, die genauso bunt und lebendig ist wie die Menschen, die sie prägen.

Text: Vivien Gundlach

