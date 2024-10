Wir alle entwickeln uns stetig weiter, fangen immer wieder neu an und wachsen über unser altes Ich hinaus. Und dennoch nehmen wir alle Veränderungen anders wahr. Genau diesem Spannungsverhältnis haben wir uns in der aktuellen BLONDE-Ausgabe gewidmet und sind mit unseren Protagonist*innen inhaltlich und visuell auf eine transformierende Reise gegangen.

Unsere sechs Coverstars – Montell Fish, Harriet Herbig-Matten, Riccardo Simonetti, Vivian Benard, Model Nomin Gantumur und Nicole McLaughlin begleiten uns durch diese Ausgabe und erzählen uns von ihren Neuanfängen, Momenten, die sie verändert haben und ihrem Mut, neue Wege zu gehen.

In der neuen BLONDE untersuchen wir, was es bedeutet, sich zu verändern. Auch wir sind in den letzten 25 Jahren gewachsen, haben uns neu orientiert und dieses Jahr erscheinen wir mit einem neuen Look und Feel. Aber wir erkunden weit mehr als visuelle Veränderungen – die mit Styling, Hair und Make-up natürlich wichtiger Bestandteil unserer Identität sind. Zusammen mit diversen Protagonis*innen erkunden wir die tiefgründigen Prozesse und Herausforderungen, denen wir begegnen, wenn wir uns verändern. Mit der globalen K-Pop-Girlgroup Katseye sprechen wir zum Beispiel über Druck, Erfolg und ihre intensive Journey in der Dream Academy. Musiker*in Lie Ning, Autorin Ilona Hartmann und Galeristin Anahita Sadighi erörtern, was Veränderung für sie persönlich bedeutet. Sänger Adam Ulanicki, Model Anuthida und Fotografin Meklit Fegadu Tsige erzählen in persönlichen Essays, welchen Gefühlen und Emotionen sie während ihrer Change-Journeys begegnet sind. Darüber hinaus widmen sich verschiedenste Creatives, Fotograf*innen und Künstler*innen Themen wie Queer Joy, die Ups und Downs von Freund*innenschaften, gesellschaftliche Spannungsverhältnisse und alternative Realitäten in Kunst, Pop-Kultur und Mode.

Are you ready for a change?

Liebst