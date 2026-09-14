Es Latina – Madrid wird zur Shakira City

Shakira kommt nach Madrid. Vier Wochen vom 18. September bis zum 11. Oktober mit 12 Shows, mehr als 50.000 Menschen pro Abend und ein temporäres Stadion, das für diese Residency sogar ihren Namen trägt: Estadio Shakira. Welcome to Madrid. Welcome to Shakira City.

Mit ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“ kehrt Shakira acht Jahre nach ihrem letzten Konzert in Spanien zurück und macht daraus eines der ungewöhnlichsten Pop-Events der letzten Jahre. Shakira lässt am Stadtrand von Madrid eine ganz eigene Welt entstehen – eine eigens geschaﬀene Konzertvenue, die ihre Fans mitten in eine Welt aus Musik, Kunst, Food und lateinamerikanischer Kultur setzt.

Unter dem Titel „Es Latina“ wird die Residency zum kulturellen Gesamtkonzept. Latin Culture wird damit nicht zur hübschen Dekoration rund um eine Popshow, sondern Teil der eigentlichen Idee.

Eine Bühne auf Zeit

Die temporäre Venue entsteht auf dem Open-Air-Gelände Iberdrola Music im Madrider Stadtteil Villaverde. Entworfen wurde sie von BIG, einem der bekanntesten Architekturbüros der Welt. Optimale Sicht von allen Plätzen, modernste Akustik und ein Stadion, das nicht einfach nur für ein Konzert öffnet und danach wieder verstummt.

Denn rund um das Estadio Shakira entsteht der Macondo Park eine vorübergehende Kulturstadt, die das Konzept Konzert komplett neu denkt. Der Name ist eine Referenz an Macondo, die fiktive Stadt aus Gabriel García Márquez’ Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ und eines der berühmtesten Sinnbilder des lateinamerikanischen magischen Realismus.

Hier nimmt Shakiras Parallelwelt Gestalt an: Geschwungene Wege führen durch das Gelände, Grünflächen treffen auf Pavillons und unterschiedliche Erlebnisbereiche. Live-Musik, Kunst und Film stehen neben Fashion, Literatur und Gastronomie; dazu kommen Ausstellungen, Installationen, Talks, Workshops und lateinamerikanisches Essen.

Und das ausgerechnet in Madrid?

Diese Stadt passt perfekt zum Schauplatz dieses Kapitels, sie verbindet High Fashion mit Straßenkultur und Eleganz mit Lautstärke. Madrid besitzt eine Energie, bei der man morgens nie ganz sicher weiß, wann der Abend eigentlich enden wird.

Für vier Wochen bekommt die Stadt nun also noch einen zusätzlichen Rhythmus. Zwölf Abende lang werden jeweils Zehntausende Menschen Richtung Estadio Shakira ziehen. Zwölfmal wird dieselbe Bühne zum Ausgangspunkt für einen anderen Abend. Und rundherum entsteht eine Mischung aus Konzert, Kultur und City Experience mit klar lateinamerikanischer Handschrift.

Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Die Show ist komplett ausverkauft. BLONDE hat aber trotzdem noch zwei Tickets für euch. Die Verlosung findet auf unserem Instagram-Kanal @blondemagazine statt. Stay tuned.

Credits:

Artist: Shakira @shakira

Photography: Chris Cornejo, Maya Sarin

Text: Leana Läpple Mehr Blonde Artikel?

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