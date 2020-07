Für die digitale Coverstory bei NYLON Germany habe ich auch mit Ashnikko über eure Zusammenarbeit gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorher schon gut kanntet, aber hat euch beim Shooting etwas Bestimmtes verbunden?

Ich finde Ashnikko super inspirierend. Ich mag ihren Sinn für Humor und wie sie innerhalb von Sekunden mit cleveren und coolen Ideen um die Ecke kommen kann. Das Shooting war merkwürdig in dem Sinne, dass wir alle aus der Quarantäne kamen – es gab also im Vorfeld statt Meetings nur Video-Calls und die fühlen sich komischerweise gleichzeitig persönlich und unpersönlich an. Beim tatsächlichen Shooting waren wir dann aber total fokussiert: Wir mussten so viel innerhalb eines Tages geschafft bekommen, dass ich den ganzen Tag im Roboter-Modus war. Aber ich habe es gelieeeebt, Zeit mit Ashnikko zu verbringen!

„Es gibt so viele talentierte Menschen. Ich finde es cool, die Haltung abzuschaffen, dass Künstler*innen nur ein besonderer Club seien. Der Fokus liegt damit mehr darauf, dass Kreation etwas ist, was absolut alle schaffen können!”

Lass uns ein kleines Assoziations-Spiel spielen. Die Powerbeats Pro gibt es in vier neuen Colorways – kannst du mir die ersten Erinnerungen nennen, die dir bei den verschiedenen Farben in den Sinn kommen? Eisblau, Sonnengelb, Lavarot und Cloud Pink.

Eisblau erinnert mich daran, wie meine Mutter mit einem babyblauen Staubtuch die Fenster wischt, haha.

Sonnengelb erinnert mich daran, wie ich als kleines Kind an meinem Geburtstag meine Augen schließe und erkenne, dass man durch seine Augenlider Farben sehen kann, wenn die Sonne scheint.

Bei Cloud Pink denke ich an Baby-Joghurt in meiner Lunchbox.

Lavarot erinnert mich an eine Folge aus der ersten Staffel von „Pokémon“, die hieß „Panik im Vulkan“!

Du hast auch beim Musikvideo zum Song „Daisy” Regie geführt, das die Kampagne begleitet. In diesem Musikvideo schließt ihr Submissions und Videos von Fans über TikTok ein. Was denkst du über die Entwicklung, in der sich Kunst „demokratisiert” und Follower, Fans und Künstler*innen einbezogen werden, die vielleicht sonst nicht repräsentiert würden?

Ich liebe es. Im 21. Jahrhundert denken wir nicht wirklich darüber nach, wie unsere Arbeit angesehen werden soll, weil es dafür mittlerweile so viele verschiedene Wege gibt. Wenn also dieses Element wegfällt, tauchen neue Fragen auf: Soll dieser Stuff nur angesehen werden oder soll er stimulieren? Soll er sich zur Interaktion entwickeln, die vorher nur aus einzelnen Zuschauer*innen bestand? Es gibt so viele talentierte Menschen – ich finde es also cool, die Haltung abzuschaffen, dass Künstler*innen nur ein besonderer Club seien. Der Fokus liegt damit mehr darauf, dass Kreation etwas ist, was absolut alle schaffen können!

Für deine Arbeiten verwendest du oft digitale Transformationen, Animation, übernatürliche Requisiten und so weiter. Braucht es diese Elemente, um deinen lebhaften Foto-Stil auf ein „neues” oder „futuristisches” Level zu heben?

Oft sind die Requisiten und Dinge, die ich verwende, selbst gar nicht besonders futuristisch. Einmal ins Set eingebaut, bekommen sie aber oft diese neue Wirkung. Ich mag die Idee, einem Bild mit albernen Mitteln einen wertvollen oder teuren Touch zu geben. Bizarre computergenerierte Artworks und Requisiten machen außerdem einfach unglaublich viel Spaß.

Die Powerbeats Pro In-Ear Kopfhörer von Beats by Dre gibt’s für ca. 250€ in den von Ashnikko präsentierten Farben Cloud Pink, Sonnengelb, Eisblau und Lavarot ab jetzt im Handel. Mit allen Farben lassen sich ca. 9 Stunden Musik hören, in Kombination mit Ladecase sogar mehr als 24 Stunden. Beide Ohrhörer verfügen über Lautstärke und Track-Regler, der spezielle H1-Chip erlaubt ein schnelles Pairing, das Wechseln zwischen iCloud-Geräten und die Freisprech-Funktion „Hey, Siri!”. Alle Kopfhörer liefern außerdem erstklassige Soundqualität und verfügen über verstellbare Ohrbügel und vier verschiedene Größen der Ohrstöpsel für optimalen Komfort.

Fotos Ashnikko: Charlotte Rutherford

Styling & Kostümdesign: Brett Alan Nelson

Hair: 1.800.Chanel

Nails: Eichi Matsunaga

Hair-Assistenz: Stephanie George

3D-Design: Felix Geen

Produktion: Creative Blood Agency

In Kooperation mit Beats by Dre.