New in: Die Antwoord mit „Banana Brain“

Ninja, Yo-landi and God aka. DJ Hi-Tek – die Köpfe hinter der Rap-Rave-Crew Die Antwoord – kündigen ihr neues Album „MOUNT NINJI AND DA NICE TIME KID“ für den 16. September 2016 an. Vorab könnt ihr nach „BUM BUM“ auch zum Track „Banana Brain“ abfeiern. Jeder, der das Trio bereits kennt, weiß, dass die Musik nichts für Zartbesaitete ist. Sex, Drogen, schrille Beats. „Banana Brain“ ist trotzdem ein Love Song der ganz besonderen Sorte.

„B-B-Baby girl, you been there for me

Through thick and thin with cool energy

You cared for me, yeah, defended me

Helped me defeat my e-e-enemies

Life’s weird it keeps testing me

No other girl in the world impressing me“ – Ninja 🍌