Willow Smith macht aus dem 9.11. einen Song

Willow Smith ist bekanntermaßen nicht nur Model und Schauspielerin, sondern lebt sich auch immer wieder musikalisch kreativ aus (zum Beispiel zusammen mit Michael Vera). Ihr neuester Track, der sich auf Soundcloud anhören lässt, trägt den Titel „November 9th“, das Datum, an dem feststand, dass Donald Trump neuer US-Präsident wird. Willow, die leidenschaftliche Aktivistin ist, ermutigt uns mit ihrem Song, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen.

Mit zarter Stimme singt Willow in diesem 1:39 Minuten langen Stück, das sie selbst geschrieben und produziert hat:

Baby girl, I know you’re tired

Don’t let the world put out your fire

Take my hand and you will see

Sadness and anger aren’t everything

