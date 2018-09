City-Guide: mit der Künstlerin Safia Bahmed-Schwartz durch Paris

Wo findet man die Cool Kids in einer fremden Stadt? Künstlerin Safia Bahmed-Schwartz aus Paris zeigt uns, wo sie sich mit ihren Freunden am liebsten aufhält.

Fotos: Enno Knuth

Name: Safia Bahmed-Schwartz, Alter: 31 Jahre, Beruf: Künstlerin. Sie zeichnet unter anderem erotische Fantasien auf Papier und Haut, Instagram: @safiabahmedschwartz

Was liebst du an deiner Stadt?

Nachts durch die Straßen von Paris zu gehen, von einer Bar in einen Club, zu einer Hausparty, in einen Strip-Club, zu einer anderen Bar. Was nervt dich an deiner Stadt?

Die vielen aggressiven und gestressten Menschen.

Das sind Safias Hotspots:

LA SARDINE

„Das Restaurant befindet sich im Pariser Stadtteil Belleville. Meine Schwester Zahra arbeitet hier ab und zu. Der Brunch am Wochenende ist ausgezeichnet und sie haben eine sehr schöne Terrasse – perfekt für einen Kaffee am Nachmittag oder einen Drink am Abend.“

Adresse: 32 Rue Sainte-Marthe 10. Arrondissement barlasardine.com

PALAIS DE TOKYO

„Ich liebe es, samstags vor einer Partynacht ins Museum Palais de Tokyo zu gehen. Man kann dort zeitgenössische Kunst betrachten und es schließt erst um Mitternacht.“

Adresse: 13 Avenue du Président Wilson 16. Arrondissement palaisdetokyo.com

SACRÉ-COEUR

„Es gibt kaum etwas Schöneres, als nachts auf den Treppen der Sacré-Cœur zu sitzen, Eis zu essen und über Paris zu blicken.“

Adresse: 35 Rue du Chevalier de la Barre

EL GUACAMOLE

„Ich gehe gerne in das Restaurant, weil es sehr gutes mexikanisches Essen gibt, das obendrein noch günstig ist.“

Adresse: 37 Rue Yves Toudic 10. Arrondissement r-m-g.fr

LOUVRE

„Ich steh auf das ganze Touristenzeug wie Louvre, Sacré-Cœur oder Eiffelturm. Im Stress des Alltags vergisst man manchmal, wie schön Paris ist.“

Adresse: Rue de Rivoli, 1. Arrondissement, louvre.fr

MUNIYANDI VILAS

„In meiner Nachbarschaft gibt es sehr viele indische Restaurants. Am besten schmeckt mir das Essen aber im ,Muniyandi Vilas‘.“

Adresse: 207 Rue du Faubourg Saint-Denis, 10. Arrondissement

LE MIYANIS

„Spinat Mhadjeb und Minztee schmecken in diesem algerischen Restaurant am leckersten.“

Adresse: 207 Rue du Faubourg Saint-Denis, 10. Arrondissement

LE CHINOIS

„Mein Freund Simon Thiebaut veranstaltet eine Partyreihe namens “Parkingstone” im “Le Chinoi”. Auf den Partys geht es die ganze Nacht nur um Liebe, Tanz, gute Energie und gute Vibes. Der Club ist in ­Montreuil, einer Stadt in der Nähe von Paris.“

Adresse: 6 Place du Marché, 93100 Montreuil, lechinoisdemontreuil.com