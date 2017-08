InstaFive on a Tuesday Die Newcomer der Golden Globes

Die wirklich großen Namen wie Ryan Gosling und Emma Stone überraschen uns nicht mehr bei den Golden Globes. Deshalb haben wir nach vielsprechenden Girls geschaut, die wir ab sofort häufiger auf dem (Bild)Schirm haben.

@lolakirke: Lola Kirke kommt uns nicht so oft zu Gesicht, wie ihre berühmte große Schwester GIRLS-Schauspielerin Jemima Kirke. Doch bei den Golden Globes dieses Jahr stach uns Lola, die wir aus Gone Girl bereits kennen, wieder besonders ins Auge. Nicht nur weil sie mit der TV Serie „Mozart in the Jungle“ nominiert war, sondern weil sie auf dem roten Teppich noch ein politisches Statement machte. Mit unrasierten Achseln und einem „Fuck Paul Ryan“-Button machte sie darauf aufmerksam, dass Frauen selbst bestimmen, wie sie aussehen oder wie sie Kinder bekommen, denn Paul Ryan möchte Planned Parenthood die Finanzierung entziehen. Darauf sagt Lola nur: „My body my choice, your body your choice.“ We like!

@evanrachelwood: Sie ist kein ganz neues Gesicht, aber eins das man (leider) oft vergisst. Evan Rachel Wood war dieses Jahr mit der Serie Westworld nominiert. Bereits 2004 und 2012 war sie für einen Golden Globe nominiert. Leider konnte sich die Science-Fiction-Western-Fernsehserie nicht gegen „The Crown“ durchsetzen. Aber wir sind uns sicher, dass Evan noch oft ihr schauspielerisches Talent zeigen wird und irgendwann die Belohnung dafür abholt. Immerhin hat sie bei den diesjährigen Golden Globes für ein modisches Highlight gesorgt: Sie kam im Anzug – wie ihre männlichen Kollegen – und verzichtete auf eine schillernde Robe.

Thank you again to #Altuzarra @samanthamcmillen_stylist @tobyfleischman @peterbutlerhair for making my dreams come true and bringing this look to life. #wearemore ✊🏻 Ein von Evan Rachel Wood (@evanrachelwood) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 10:38 Uhr

@lilyjcollins: Der Name verrät schon die Berühmtheit – Lily ist die Tochter vom Musiker Phil Collins. Bei den diesjährigen Golden Globes hatte sie ihre erste Nominierung. Neben großen Namen wie Emma Stone und Meryl Streep, war sie in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ aufgestellt, dank ihrer Rolle in Rules Don’t Apply. Neben der Schauspielerei ist sie auch Model (unter anderem sahen wir sie bei Chanel) und Kolumnistin & Autorin. Zuletzt wurde ihr Buch „Unfiltered“ veröffentlicht. Wir werden verfolgen, was das junge Multi-Talent in Zukunft noch bereit hält. Bei den Golden Globes hat ihr Outfits trotz Kritik stolz performt:

Perfecting the swoosh #GoldenGlobes… Ein von Lily Collins (@lilyjcollins) gepostetes Video am 8. Jan 2017 um 16:35 Uhr

@sofiavergara: Die kolumbianische Schönheit werden wir wohl immer mit der Serie Modern Family verbinden, in der sie ihren eigenen Look oft selbst aufs Korn nimmt. Seit einem Jahr hat sie einen Stern auf dem Walk of Fame und engagiert sich neben dem Modeln und der Schauspielerei insbesondere für junge lateinamerikanische Frauen. Bei den diesjährigen Golden Globes versprühte sie nicht nur gute Laune, sondern schlüpfte auch in die Moderatorinnen-Rolle. Ihr angeblicher Versprecher von „annual“ zu „anal“ und „anus“ brachte den Saal zum Grinsen. Sofia selbst grinste danach in die Kamera. Die Twitter-Gemeinde rastete daraufhin aus und fand den „schmuddeligen“ Witz nicht witzig. Wir lieben Sofia trotzdem für ihren Akzent und denken es gibt weit mehr, über das man sich aufregen kann.

Gracias @lorraineschwartz @zuhairmuradofficial golden dress for the #goldenglobes2017 ✨✨✨✨✨✨ Ein von Sofia Vergara (@sofiavergara) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 17:01 Uhr

@scarletstallone: Scarlet und ihre beiden Schwestern waren in diesem Jahr die „Miss Golden Globes“ – also diejenigen, die den Award übergeben dürfen. Für die drei Töchter der lebenden Hollywood-Legende Sylvester Stallone – Scarlet (14), Sistine (18) und Sophia (20) – war es ein Highlight gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Vom Vater lernten sie nicht nur schon von Kleinauf sich zu verteidigen (mit täglichen Box- und Trainingseinheiten), sondern auch kurz vor den Awards nicht zu stürzen. Denn davor hatten alle drei Angst. Die Jüngste, Scarlet, musste jeden Tag eine Stunden üben auf High Heels zu laufen. Disziplin steht im Haus Stallone aber nicht immer an erster Stelle. Denn ihr „Rocky“ und „Rambo“ Vater hat ihnen die väterliche Fürsorge auch anders gezeigt: Früher färbte er die Haare seiner Töchter selbst und auch heute steht er für Stylingfragen immer bereit.

Jimmy’s angels👼🏻 Ein von Scarlet Stallone (@scarletstallone) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 12:27 Uhr

