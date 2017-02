Musik-News The xx released neue Single

Bald gibt es wieder was auf die Ohren: Die Londoner Band „The xx“ veröffentlicht Details zum dritten Album und es gibt die erste Single als Vorgeschmack.

Foto via @thexx

Indie-Pop-Rock aus Großbritannien – dafür kennen und lieben wir The xx. Und nach zweieinhalb Jahren Warten ist es nun soweit: Am 13. Januar 2017 kommt das neue Album. Ein guter Start ins Jahr für alle, die unter Post-Christmas Blues leiden. „I see you“ wird es heißen und 10 Tracks beinhalten. Woran wird sich das Ganze musikalisch orientieren? Die Band hat uns zumindest ihre Studio Playlist verraten – mit Musik von Velvet Underground, Radiohead, Solange, Björk oder auch Frank Ocean.

Jetzt gibt es die erste Single „On Hold“. Stay tuned!