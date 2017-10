Shoots Millennium den Millenials!

Nach dem 90s-Hype muss es weiter gehen. Aber womit? Glaubt es oder nicht: Die 2000er stehen wieder vor der Tür. Die neuen Trend-Styles – von Brands wie Hilfiger Denim, Wrangler, Reebok, MSGM, Topshop und vielen weiteren – wurden im September auf der Bread & Butter by Zalando in Berlin präsentiert. Wir haben Highlights in Szene gesetzt.

Den 70ern gehört die Schlaghose, den 80ern die breiten Schultern und den 90ern das T-Shirt unterm Slipdress. Was die 2000er für prägnante Looks hervorgebracht haben, will keiner wissen. Pure Verdrängung, sagen wir, und erinnern euch gerne an ein Jahrzehnt Modegeschichte, dessen Dasein als Furunkel am gefeierten 90s-Hintern nun offiziell auch Geschichte ist.

Während sogar 1993-Geborene konsequent und lässig behaupten, die Nineties seien ihre prägendste Modedekade gewesen, blieben die echten Britney-Spears-Fangirl-Momente bisher in der geheimen Kiste mit den Freundschaftsbändern. Aber auch diese Büchse der Pandora wird nun vom erbarmungslosen Mode-Mühlrad erneut geknackt. Holt eure Fotos mit dem silbernen Lidschatten raus: Die 2000er sind zurück!

(LUCA, links) HOSE/ FILA – BLAZER/ HUGO BY HUGO BOSS – TOP/ PUMA

(VALERIE, rechts) BLAZER/ HUGO BY HUGO BOSS – HOSE/ REEBOK – HIGH HEELS/ MSGM – ALLE STYLES & B&&B EXCLUSIVES VIA ZALANDO.DE

Ok, der Lidschatten vielleicht noch nicht. Dafür aber jede Menge andere modische Highlights aus den 00er Jahren. Seit Paris Hiltons Hommage an das Jahrzehnt wurden bereits Rosatöne und Jogginganzüge von Juicy Couture wieder in den Kleiderschrank von heute zurücksortiert. Passende soft getönte Sonnenbrillengläser von Rosé bis Gelb spotten wir schon seit ein paar Monaten auf diversen Influencer-Nasen. Aber es geht noch weiter.

(VALERIE, links) BLUSE/ LOST INK. (B&&B EXCLUSIVE)– LONGSLEEVE/ VANS X KARL LAGERFELD – DAUNENJACKE/ HILFIGER DENIM (B&&B EXCLUSIVE) – SONNENBRILLE/ GIGI HADID FOR VOGUE EYEWEAR — (LUCA, rechts) BLUSE/ LOST INK. (B&&B EXCLUSIVE) – LONGSLEEVE/ VANS X KARL LAGERFELD (B&&B EXCLUSIVE) – DAUNENJACKE/ HILFIGER DENIM – SONNENBRILLE/ GIGI HADID FOR VOGUE EYEWEAR – ALLE STYLES & B&&B EXCLUSIVES VIA ZALANDO.DE

Um die spacigen Daunenjacken (zum Beispiel in Silber) kommt diesen Winter niemand herum und Geschnürtes im Allgemeinen feiert sein Comeback: Zum Beispiel als Korsettanlehnung oder Applikation an der Jeans. Schwingen wir demnächst vielleicht sogar wieder die Hüfthosen? Zumindest ist schon mal der Bootcut ein aktuelles Thema für untenrum. Noch eine Etage tiefer könnten abgenutzte Spitzen von vorne radikal zulaufenden Pumps oder Stiefeletten wieder zum Alltagsproblem werden. Gut, dass wir schon vor Jahren gelernt haben, damit umzugehen.



(VALERIE, links) T-SHIRT/ REEBOK – BLUSE/ LOST INK. (B&&B EXCLUSIVE) – HOSE/ DEREK LAM 10 BY CROSBY – SCHAL/ VERSACE – STIEFEL/ TOPSHOP — (LUCA, rechts) T-SHIRT/ REEBOK – BLUSE/ LOST INK. (B&&B EXCLUSIVE) – ROCK/ REISS – TUCH/ GUESS – HIGH HEELS/ MSGM – ALLE STYLES & B&&B EXCLUSIVES VIA ZALANDO.DE

Damit der neue Trend nicht so erschlagend und angsteinflößend ist wie seinerzeit das Millennium, lassen wir es zunächst langsam angehen: Die 2000er Elemente sind momentan noch die Schaumkrone auf der 90s-Welle und setzen vor allem Akzente. Vorerst gilt: Ein zum Dreieck gefaltetes Bandana auf dem Kopf: Ja. Arschgeweih: Nein. Und entgegen der Prognosen von Nostradamus wird vermutlich auch dieses Mal die Welt nicht untergehen.

Anfang September fand zum zweiten Mal die Bread & Butter by Zalando (B&&B) in Berlin statt. Mit dabei: Einzigartige Fashion-Shows, grandiose Konzerte, spannende Panel-Talks und Finger-Licking-Streetfood. Du hast all das verpasst? Dann kommt jetzt die gute Nachricht: Video Recaps und exklusive Bread & Butter Styles findest du jetzt auf Zalando.de/BreadandButter.

