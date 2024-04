Eure Haarpflege ist so individuell wie ihr selbst. Aber wenn es um geschädigtes Haar und Spliss geht, brauchen wir alle schnelle und effektive Hilfe. Wir empfehlen euch das Sebastian Professional Penetraitt Overnight Repairing Serum.

Der Alltagsstress und häufiges Styling können dazu führen, dass eure Haare stark strapaziert sind und zu Spliss neigen. Wer trotz Blowouts, Hitze und Färben, trockenes und reparaturbedürftiges Haar vermeiden will, muss oft viel Zeit und Geld in Haarmasken und Friseurbesuche investieren. Doch Haarpflege geht auch einfacher: Mit dem Sebastian Professional Penetraitt Overnight Repairing Serum könnt ihr stumpfes Haar über Nacht revitalisieren und ihm neuen Glanz verleihen.

Dank Hyaluronsäure und Niacinamid gesundes und geschmeidiges Haar

Hyaluronsäure und Niacinamid sind eigentlich bekannt aus der Gesichtspflege und in Form von Seren mittlerweile Teil jeder Skincare-Routine. Durch das neue Serum von Sebastian Professional beweisen sie ihre Superkräfte jetzt aber auch in der Haarpflege. Niacinamid hat durchblutungsfördernde Eigenschaften und unterstützt das Wachstum von langem und kräftigem Haar. Es verbessert die Haarqualität und sorgt für mehr Fülle, Geschmeidigkeit und Glanz. Hyaluronsäure wirkt wie ein feuchtigkeitsspeichernder Schwamm. Sie bildet eine Barriere um die Haarkutikula, um die Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten und geschädigtes Haar von innen aufzupolstern.

Ein Serum, eine Nacht: so simpel ist Haarpflege

Die Anwendung des Haar-Serums ist super easy: Ihr braucht gerade mal drei bis fünf Pumpstöße in eurem feuchten oder trockenen Haar verteilen – am besten möglichst gleichmäßig von der mittleren Haarlänge bis in die Spitzen. Einmal durchkämmen und ohne auszuspülen über Nacht einwirken lassen. Schon am nächsten Morgen ist euer Haar weicher, gesünder und glänzender. Das Serum ist super reichhaltig und pflegend, lässt euer Haar aber dank der schwerelosen Textur frisch und leicht aussehen.

Wenn die Zeit also mal wieder knapp wird und eure Haare immer stumpfer werden, dann gönnt euch und euren Haaren den wohlverdienten Schönheitsschlaf.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Preisgestaltung obliegt allein dem Handel.

Bezahlte Kooperation mit Sebastian Professional

Mehr zu den Themen Beauty und Haarpflege gibt es hier:

Kynd Hair: Pflanzliches Kunsthaar für mehr Kindness für Kopf und Umwelt

Tierversuchsfreie Kosmetik: Zehn Beauty- und Skincare-Brands, die nicht an Tieren testen

Skincare Beginners Guide: Wie ihr mit drei einfachen Basics eure Hautpflege-Routine startet