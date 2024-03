Wer Blau als Staple für den tristen Herbst und Winter sieht, wird jetzt vom Gegenteil überzeugt. Denn die neue Linie Hugo Blue von Hugo bringt die Farbe und viele weitere sommerliche Pieces in unsere Kleiderschränke.

Diesen Sommer sehen wir nicht verliebt durch die rosarote Brille, oder rot, wenn das Freibad zu voll ist, sondern ganz einfach blau! Denn das ist nicht nur die Hauptfarbe unserer neuen Lieblingspieces, sondern auch der Name der dazugehörigen Brand. Denn am 6. März wurde offiziell die neue Linie Hugo Blue von Hugo mit einem großen Event in Berlin gelauncht. Mit Fokus auf Streetstyle Attire und Denim bietet die Marke von Jeans, Röcke, Jacken, Trenchcoats, Hemden und Shorts bis hin zu Jersey-Basics mit Print und Logo-Details alles, was das Fashion-Herz begehrt.

Hugo Blue steht für mehr Fashion, mehr Attitude und mehr Denim. Und genau das gab es auch bei dem Launch Event in den Berliner Wilhelm Hallen zu sehen und erleben. In den neuen Women-, Men- und Unisex-Styles der Brand gekleidet, feierten 1000 Menschen den Release, der neben der Kollektion auch das Multiversum aus Entertainment und Gaming miteinander verschmolzen ließ. Zu den Sounds vom US-amerikanischen Rapper und Songwriter Swae Lee wurde die Location zum exklusiven Konzert und ein Meer aus in blau gekleideten Menschen tanzte um die Bühne.

Neben dem physischen Event in Berlin ging die Party aber auch im Metaverse weiter. Denn zusätzlich zum Kollektionslaunch wurde erstmalig „Planet Hugo” vorgestellt. Ein Ökosystem aus einzigartigen, miteinander vernetzen Erlebnissen auf Roblox, einer führenden Plattform für Kommunikation und Verbindung. Die ersten beiden 3D-Umgebungen von Planet Hugo – Hugo Hangout und Hugo Fashion Match – wurden beim Launch in einer Gaming-Zone auf mehreren Bildschirmen präsentiert, die verschiedene immersive Räume gleichzeitig zeigten.

Bezahlte Kooperation mit Hugo Blue

Mehr Artikel, die auf Farbe setzen:

Was ihr über die Interior-Trends 2024 wissen müsst

Escape Ordinary mit Stronger: Layering, Textures & Farben bringen Activewear und High Fashion zusammen

Maximalismus für Anfänger*innen – Wie ihr den Interior-Trend nachstylen könnt