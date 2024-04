Für New Yorker*innen ist Stillstand keine Option. Die Stadt, die famously nie schläft, bietet immer Optionen, die raus auf die Straßen treiben. So auch in diesem Editorial.

Kaum eine Stadt ist so schnelllebig wie New York City. Kein Wunder, denn wo es viel zu entdecken gibt, ist man auch viel unterwegs – ob in der Subway, im Taxi oder zu Fuß. Deshalb nimmt uns Fotografin Erika Astrid in diesem Editorial mit nach Downtown, denn wie im Rest der Stadt gibt es auch hier bei jedem Besuch etwas Neues zu sehen. Model Violet Threlfall ist deshalb in der Strecke immer on the go in einigen der traumhaftesten Styles der aktuellen Saison.

Bluse von Corban Harper, Kleid von Aknvas

Top und Hut von Pipirisnais, Rock und Socken von Gabrielle Venguer, Schuhe von Celine

Kleid von Maxmouder

Set von Pipirisnais, Schuhe von Marc Jacobs

Full Look von Aknvas

Set von Pipirisnais, Stiefel von Prada

Kleid von Maxmouder, Socken von Wolford

Hut und Top von Pipirisnais, Rock von Gabrielle Venguer

Full Look von Tableaux Vivants

Set von Pipirisnais, Mantel von Aknvas

Bluse von Corban Harper, Kleid von Aknvas





Set von Pipirisnais, Stiefel von Prada

Set von Pipirisnais





Kleid von Maxmouder, Tasche von Bimba y Lola





Set von Pipirisnais, Mantel von Aknvas





Full Look von Aknvas



Fotos: Erika Astrid

Video: John Michael Fulton

Styling: Maria Meza

Make-up: David Razzano

Haare: Juli Akaneya

Model: Violet Threlfall

Retouching: AK Retouching

