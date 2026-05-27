BIRKENSTOCK x BLONDE In Full Bloom

Manchmal beginnt der Sommer mit einem ganz bestimmten Gefühl. Warme Luft auf der Haut, zu lange Nachmittage, das Geräusch von Fahrrädern auf Asphalt, irgendwo Musik in der Ferne. Alles wird weicher, langsamer, ein wenig schwerelos.

Unser gemeinsames Editorial mit BIRKENSTOCK fängt genau diese Stimmung ein. Zusammen mit Merle entstanden Bilder zwischen Weite, Bewegung und stillen Momenten auf dem Tempelhofer Feld. Kein inszenierter Sommer, sondern einer, der sich echt anfühlt. Ungeplant, leicht und frei.

Die Modelle des neuen BIRKENSTOCK SPRING PACKS bewegen sich ganz selbstverständlich in dieser Atmosphäre. Der FLORIDA erscheint in soften Tönen wie Pure Sage und Soft Pink, reduziert und ruhig. Der GIZEH FLOWERS bringt mit floralen Details und texturierten Oberflächen eine verspieltere Seite hinein, ohne dabei an Klarheit zu verlieren.

Was die Kollektion besonders macht, ist weniger der Versuch, einem Trend zu folgen, sondern vielmehr das Festhalten an einem bestimmten Lebensgefühl. Funktionalität, Natürlichkeit und Zeitlosigkeit stehen im Mittelpunkt und wirken heute vielleicht relevanter denn je.

Auch die Kampagne „In Full Bloom“ versteht Weiblichkeit nicht als starres Bild, sondern als etwas Vielschichtiges. Sanft und laut zugleich. Intuitiv, verspielt, unabhängig. Zwischen Abendlicht, Grasflächen und endlosen Rollfeldern erzählt unser Editorial genau davon. Von einem Sommer in der Stadt, der sich offen anfühlt. Von Freiheit ohne Eile. Und von diesen seltenen Momenten, in denen alles für einen Augenblick ganz leicht wirkt.

Die neuen Styles des SPRING PACKs zeigen, wie mühelos BIRKENSTOCK den Spagat zwischen seiner gewohnt minimalistischen Ästhetik und aktuellem Zeitgeist meistert. Im Fokus stehen zwei Originale aus den 1980er-Jahren, die einst von Karl Birkenstock persönlich entworfen wurden und nun ein progressives Design-Update erhalten. Das Fundament bildet dabei wie gewohnt das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett – eine Ikone für sich, die ganz nonchalant die Brücke zwischen handwerklicher Tradition und urbanem Lifestyle schlägt. Sie sorgt dafür, dass trotz des neuen, verspielten Looks die kompromisslose Funktion und der unnachahmliche Komfort im Fokus stehen, die so tief in der DNA der Brand verankert sind.



Credits

Model: Merle Heinemann merlemilah

Fotograf/Videograf: Felix Hoffmann felixhoffmann

Hair and Make Up: Lara Bodecker lara.boedecker

Styling: Vivien Gundlach/Lea Wiedemann via Silk Relations