Orange Hours Aperol x BLONDE

„Orange Hours“ fängt genau diesen Zustand ein. Dieses Gefühl, für ein paar Wochen komplett im Sommer zu leben und jeden Abend so mitzunehmen, als könnte er der beste des Jahres werden.
Credits
Models: Julia Seeger, Lotta Kuhfuss, Hüseyin Sezgin
Fotografer: Felix Firnhaber
Videografer: Marvin Sedelies
Styling: Houda Ouakili
Styling Assistent: Noah Sorrowno
H&M: Evin Yeyrek
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