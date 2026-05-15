Orange Hours Aperol x BLONDE

Berlin im Sommer fühlt sich an wie ein einziger langer Abend. Man bleibt länger draußen als geplant, trifft sich spontan vorm Späti, sitzt irgendwo auf warmem Asphalt und merkt irgendwann erst nachts, wie spät es eigentlich geworden ist.

Die Luft ist schwer von Hitze, aus offenen Fenstern läuft Musik und überall entstehen diese kleinen Momente, die sich nur in einem Berliner Sommer genau so anfühlen. Die Stadt wird langsamer und gleichzeitig lebendiger. Jeder Tag wirkt ein bisschen spontaner, ein bisschen leichter und als würde er endlos weitergehen.

Genau dieses Gefühl stand im Mittelpunkt unseres neuen Editorials mit Aperol und der neuen Aperol x Mojo Capsule Collection. Die limitierte Kollektion verbindet urbanen Streetwear Style mit sommerlicher Leichtigkeit und übersetzt das typische Aperol Lebensgefühl in moderne Everyday Pieces. Zwischen Kiosklichtern, orangefarbenem Sonnenuntergang, leeren U-Bahnstationen und langen Wegen durch die Stadt entstand eine Strecke, die Berliner Sommernostalgie mit modernen Streetstyle Vibes verbindet.

Der Merch wird dabei Teil dieser Atmosphäre und fügt sich ganz selbstverständlich in die Szenerie ein, ohne im Vordergrund zu stehen. Vielmehr geht es um das Lebensgefühl dahinter, um Wärme, Freiheit und diese besondere Energie, die Berlin jedes Jahr im Sommer bekommt.

Die Bilder erzählen von spontanen Begegnungen, langen Gesprächen bis tief in die Nacht und Stunden, die man draußen verbringt, obwohl man eigentlich längst nach Hause wollte. Von kleinen Ritualen wie dem letzten Stop am Späti, kalten Drinks auf dem Bordstein oder dem ersten Wind nach einem heißen Tag. Es sind genau diese alltäglichen Momente, die den Sommer in der Stadt so besonders machen. Roh, laut, manchmal chaotisch und gleichzeitig voller Leichtigkeit.