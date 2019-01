Don’t Panic, It’s Organic: Neue Tampons und dieses Netzwerk kämpft für eine Revolution

Dürfen wir vorstellen: The Female Company. Gegründet von den Freundinnen Ann-Sophie und Sonja bietet das neue Label Bio-Tampons im Abo an. Während viele andere Tampons voller Chemie stecken, bestehen die von The Female Company zu 100% aus Bio-Baumwolle. Noch dazu sieht ihr Packaging, das von Künstlerinnen designt wird, so schön aus, dass man es gern ins Bad stellt. Und: Mit jedem Abo werden Hygieneprodukte an Frauen in Flüchtlingsheimen und Frauenhäusern gespendet. Ihr könnt es für 9,90 € über The Female Company abschließen.

#LETSCHANGETHATFASHIONGAME – so lautet das Motto der Fashion Changers. Und ihre Mission ist klar: Eine Revolution. Gemeinsam erschaffen die Fashion-Insider deshalb ein Netzwerk für alle Modeliebhaber, die Wert darauf legen, mit ihrer Leidenschaft der Umwelt so wenig wie möglich zu schaden. Außerdem ist es für die Fashion Changers wichtig, Kleidung nicht als reines Konsumgut hinzunehmen, sondern durch sie auch das auszudrücken, welche gesellschaftspolitische Veränderungen sie erreichen wollen. Deshalb bringen sie jetzt sowohl online als auch offline Medienschaffende zusammen, kreieren Content zu Nachhaltigskeits-Themen und teilen ihr Wissen mit der Welt. Absolutely needed! Denn seien wir mal ehrlich: Es kann schwierig sein, in Sachen Mode wirklich ausschließlich umweltfreundlich zu handeln. Wie ihr aber in eurem Kleiderschrank ganz einfach für mehr Nachhaltigkeit sorgen könnt und bei welchen Labels ihr auf Fairness zählen könnt, verraten euch die Fashion Changer in ihrem Online-Magazin. Wer sich lieber persönlich in der Fashion-Changer Community einbringen möchte, kann auch Events des Netzwerks besuchen – das lassen wir uns jedenfalls nicht zweimal sagen!

WITCH, PLEASE! Dieses Label feiert Hexen und supportet Frauenrechte