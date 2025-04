Blüten, Knospen und neue Triebe: In der Stier-Saison wachsen wir über uns hinaus

Es wird rdaikal und sanft! In der Stier-Saison bewegen wir uns irgendwo zwischen Sinnlichkeit und Selbstfürsorge. Entdeckt die Goodies, die eurem Sternzeichen jetzt guttun!

Die Stier-Saison 2025 verspricht nicht nur blühende Bäume, frisches Grün und wärmere Temperaturen, sondern auch eine Zeit, in der ihr selbst in voller Blüte stehen könnt. Wenn die Sonne in den Stier wandert, wird alles etwas langsamer, weicher – aber auch intensiver. Während die Aries Season eure Leidenschaften entfachte, fokussieren wir uns Dank Liebesplanet Venus sanft aber bewusst auf die kleinen Schönheiten unseres Alltags und pflegen unsere emotionalen Verbindungen zu anderen und uns selbst. Diese Zeit ist ideal, um sich den eigenen Herzenswünschen zu widmen und langsam, aber sicher in eine Phase des Einklangs und der Harmonie überzugehen.

Zwischen Blütenregen und Venus-Vibes steht die Stier-Saison 2025 also ganz im Zeichen von Sinnlichkeit, Selbsttreue und leisen Kraftmomenten. Ob ihr euch nach Zärtlichkeit sehnt oder Klarheit braucht: Wir haben für jedes Sternzeichen ein Produkt ausgewählt, das genau jetzt euer Herz zum Klingen bringt.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI Ganni, ca. 375 € Diese Saison gehört den Stieren – und sie wissen genau, was ihnen jetzt guttut. Venus stärkt ihren Sinn für Ästhetik, Sinnlichkeit und Beständigkeit. Sie suchen nach Momenten, die sich echt anfühlen, nach Dingen, die bleiben dürfen. Mode ist für die Stiere jetzt (und auch sonst) kein Zufall, sondern Ausdruck ihrer inneren Balance. Kein Wunder, dass sie sich gerade jetzt zum Trend-Print Polka Dots hingezogen fühlen. Die kleinen Pünktchen feiern gerade ihr großes Revival! Sie sind verspielt, retro und doch überraschend modern. Die Ganni Bou Bag mit Polka Dots trifft diesen Vibe punktgenau: ein Accessoire, das wie die Stiere mit Sanftmut auffällt und mit Stil Haltung zeigt.

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI Understatement, BH ca. 79 €, Slip ca. 35 € Die Widder-Saison war ziemlich laut und schnell – vielleicht ein bisschen zu viel von allem. Es ist also möglich, dass sich das Luftzeichen gerade ein wenig einsam fühlt. Doch jetzt wird alles weicher. Mars schenkt ihnen Mut und Herz, um sich zu öffnen und neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Liebe braucht Geduld, Nachsicht, Einfühlungsvermögen – Tugenden, die die Zwillinge nun neu entdecken können. Wenn sie sich trauen, ihr wahres Ich zu zeigen, wirken sie besonders anziehend, nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Verletzlichkeit. Ihre weiche Seite unterstreicht jetzt auch das Unterwäsche-Set von Understatement mit floralen Stickereien – sanft, selbstbewusst und sinnlich. KREBS – 22. JUNI – 22. JULI Sandro Paris, ca. 265 € Diesen Monat dürfen die Kerbe loslassen – und erleben, wie das Leben ihnen auf leise Weise zurück schenkt. Zuneigung, Vertrauen, stille Bewunderung: Venus macht ihr Herz zur Empfangsstation für kleine Wunder. Gleichzeitig spüren sie die Veränderung, von innen heraus: Mars schenkt den Krebsen die nötige Energie, Dinge anzugehen und mit Merkur an ihrer Seite findest sie genau die richtigen Worte für ihre Entscheidungen. Ein stilvolles Symbol für den inneren Wandel der Krebse: die Jeans aus der Louise-Bourgeois-Kapselkollektion von Sandro. Mit kunstvoll fließenden Linien und mediterranen Farben erzählt sie von Bewegung, Gefühl – und einem Sommer, der ganz ihnen gehört. LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST Jimmy Fairly, ca. 135 € Für die Löwen bringt die ruhige Energie der Stier-Saison eine kleine Herausforderung: Tempo rausnehmen, nach innen hören. Statt Bühne heißt es jetzt: Balance. Venus und Saturn fordern das Feuerzeichen auf, Beziehungen und Herzenswünsche neu zu sortieren. Wo wollen sie hin – und wer soll sie begleiten? Unstimmigkeiten in Partnerschaften könnten sie kurz aus dem Gleichgewicht bringen. Aber Geduld und Klarheit sind jetzt ihre Superkräfte. Welches Accessoire strahlt pure Souveränität aus? Na klar, eine coole Sonnenbrille. Das Modell „The Amalia“ von Jimmy Fairly ist elegant und hat das gewisse Etwas – sie ist ein moderner Klassiker für alle, die wissen, dass wahre Strahlkraft von innen kommt. JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER The Inkey List, ca. 10 € Mit der Stier-Sonne kehrt nicht nur der Frühling zurück, sondern auch die Leichtigkeit und die Strahlkraft der Haut. Ein frischer Teint braucht aber gute Pflege: Der Vitamin B, C und E Moisturizer von The Inkey List ist genau das kleine tägliche Ritual, das die Jungfrauen zum Strahlen bringen wird. Diese Pflege zieht schnell ein und bringt die Haut wieder ins Gleichgewicht: klärendes Vitamin B3 (Niacinamid) sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild, antioxidatives Vitamin C für Strahlkraft und Vitamin E beruhigt. Wer sich jetzt mit den Jungfrauen trifft, spürt sofort: Sie strahlen nicht nur äußerlich, sondern sind auch mit sich selbst im Reinen. WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER Freitag, ca. 140 € (Please note: jedes Design ist ein Unikat) Liebe Waagen, ihr sehnt euch gerade nach Tiefe? Genau das bringt euch die Stier-Saison. Oberflächlichkeiten verlieren jetzt an Reiz. Das Luftzeichen will echte Emotionen, Nähe und Verbindungen spüren. Venus schenkt ihnen jetzt die richtige Mischung aus Romantik und Klarheit, um über neue Schritte nachzudenken. Es geht um Investitionen, die Bestand haben. Der perfekte nachhaltige Begleiter für die Waagen ist also die Miami Wide von FREITAG. Mit ihrer extrabreiten Silhouette und dem bewusst verzogenen Logo lädt sie ein, vertraute Formen neu zu denken. Und sie bietet genügend Platz für den wöchentlichen Markteinkauf, bei dem spannende, neue Begegnungen auf sie warten.

SKORPION – 24. OKTOBER – 22. NOVEMBER Crocs x Simone Rocha, ca. 285 € Die Stier-Saison lenkt den Blick der Skorpione ganz klar auf Beziehungen – romantische und berufliche. Und vielleicht sogar modische? Denn an dieser Partnerschaft kam wohl niemand vorbei. Crocs und Simone Rocha haben endlich ihre heiß ersehnten Sandalen gelauncht, auf die die Skorpione bereits seit der London Fashion Week ein Auge geworfen haben. Mit dieser Collab erforschen die beiden Brands das kreative Nebeneinander von Femininity und Utility und zeigen, dass diese zwei vermeintlich unterschiedlichen Marken ein perfektes Match ergeben! Und auch die Skorpione beweisen diesen Monat ihr gutes Trend-Gespür und ihr Mut, sich an extravagante Footwear heranzutrauen, wird reich belohnt werden.

SCHÜTZE – 23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

Caia, ca. 33 €

Auch die Schützen suchen gerade etwas, das bleibt. So freiheitsliebend das Feuerzeichen auch ist – die Stier-Saison weckt in ihnen das Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Beständigkeit. In der Liebe könnte es also ernst werden: Singles sind offen für feste Bindungen, und Paare denken über den nächsten großen Schritt nach. Vielleicht läuten bald schon die Hochzeitsglocken? Mit halben Sachen sind die Schützen jedenfalls nicht zufrieden – weder in der Liebe, im Job oder bei ihrer Beauty-Routine. Sie wollen eine Foundation mit leichter Textur, Pflege und Deckkraft für den ganzen Tag? Dann dürfen die Caia Dewy Drops in ihrer Beauty-Bag nicht mehr fehlen! Sie pflegen wie ein Serum und sorgen für ein glowy, dewy Finish – The best of both worlds!

STEINBOCK – 22. DEZEMBER- 20. JANUAR

Im Mai wird es emotional für die Steinböcke – und das im besten Sinne. Sie finden den Mut, sich zu öffnen, wie die ersten Knospen der Tulpenbäume. Saturn bestärkt sie darin, ehrlich zu sich und anderen zu sein – ein guter Nährboden, auf der Beziehungen wachsen können. Uranus liefert gleichzeitig kreative Höhenflüge. Sie sprühen vor Ideen, haben klare Ziele vor Augen und Lust, etwas zu verändern. Und weil die Steinböcke gerade in ihrer Blooming-Era sind, darf ihr Look das auch zeigen: Das Zinnia Set von Tyler McGillivary mit realistischer Gerbera-Blütenoptik, bringt ihre Flower Power perfekt zum Ausdruck. Ein Statement-Outfit, das Stärke und Sinnlichkeit vereint – genau wie sie in dieser Saison.

WASSERMANN – 21. JANUAR – 19. FEBRUAR

Milk über Douglas, ca. 45 €

Die Stier-Saison bringt die Wassermänner zurück auf festen Boden – nicht, um sie einzuengen, sondern um ihren Ideen mehr Kraft und Richtung zu geben. Mit Pluto rückläufig in ihrem Zeichen sind sie jetzt zu intensiver Selbstreflexion eingeladen. Was davon ist Vision, was ist wirklich realisierbar? Jetzt gilt es, den Erfindungsgeist mit Stabilität zu verbinden. Die Wassermänner brauchen also innere Ruhe und äußeren Halt – auch im Alltag. Ein kleiner Trick, um trotz Veränderungen klar und gefestigt aufzutreten: das Fixingspray von Milk. Es fixiert ihren Look mit Leichtigkeit und sorgt dafür, dass sie auch bei mentalen Umbrüchen souverän bleiben. Ein sanftes Finish für ihre unkonventionelle Stärke.

FISCHE – 19. FEBRUAR – 20. MÄRZ

Toilet Paper x Scarosso, ca. 430 €

Im Mai setzten die Fische auf neue Impulse. Während der Mond ihre Chancen erhöht, der großen Liebe zu begegnen, sorgt Uranus für Bewegung im Alltag und schenkt Kraft, sich von Ballast zu befreien – sei es im Job oder in alten Gewohnheiten. Vielleicht wollen die Fische sogar etwas ganz Neues wagen. Ein Ausdruck ihrer neuen Klarheit und Kreativität sind diese Loafer von Toilet Paper und Scarosso. In Italien gefertigt und mit einem augenzwinkernden Design versehen, verbinden sie handwerkliche Qualität mit künstlerischem Esprit. So wie die Fische jetzt mutig alte Pfade verlassen, setzen auch diese Schuhe ein klares, unverwechselbares Statement.

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Byredo, ca. 75 €

Liebe Widder, ihr habt in eurer Saison Vollgas gegeben, Grenzen gesprengt und Neues angestoßen – Respekt! Jetzt bringt die Stier-Saison eine sanftere Energie mit sich. Es ist Zeit, durchzuatmen, die Erfolge wirken zu lassen und Kraft zu tanken. Kleine Auszeiten, Spaziergänge im Grünen oder ruhige Abende mit Herzensmenschen helfen dem Feuerzeichen, ihre Balance wiederzufinden. Bei einem gemütlichen Filmabend sorgt die Summer Rain Duftkerze von Byredo für die passende Stimmung. Ihr erdiger, frischer Duft schafft genau das Gefühl, das die Widder jetzt brauchen: Zurücklehnen, regenerieren und still genießen – bis das nächste Feuer entfacht wird.

Das könnte euch auch gefallen:

Frisch vom Runway: Diese 7 Beauty-Trends bestimmen 2025

Blonde, Blonder, Blondshell! Die Grunge Queen über ihr neues Album, Kinder kriegen und Tumblr Fashion

Bubbly Energy: So war der FILA Superbubble-Launch mit Live-Auftritt von Nura