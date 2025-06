Zwischen Leichtigkeit und Lust: In der Zwilling-Saison tanzen unsere Gedanken in den Himmel

Frischer Wind für Herz und Kopf: Was die Zwilling-Saison für dein Sternzeichen bereithält – und welche Pieces jetzt genau den Vibe treffen



Die Zwilling-Saison vom 21. Mai bis zum 21. Juni lädt uns ein, Leichtigkeit und Neugier zu leben. Mit Merkur als Herrscherplanet steht jetzt alles im Zeichen von Kommunikation, Austausch und neuen Ideen. Es ist die perfekte Zeit, um spannende Gespräche zu führen, kreative Projekte zu starten und sich offen für Neues zu zeigen. Die Zwilling-Saison bringt frischen Wind in Kopf und Herz – wie ein erster Eiskaffee im Sonnenschein.

Welche Impulse und kleinen Begleiter dir in dieser Zeit besonders gut tun, erfährst du hier – passend zu deinem Sternzeichen und deiner ganz eigenen Zwilling-Energie.

ZWILLING – 21. MAI – 21. JUNI

Jerome Dreyfuss, ca. 700 €

Happy Solar Return! Mit dem Beginn ihrer eigenen Season erreicht die Zwilling-Energie ihren Höhepunkt. – wie ein geistiger Frischekick. Die Sonne steht in ihrem Zeichen, Merkur – ihr Herrscherplanet – sendet belebende Impulse, und die Sterne schenken ihnen Klarheit, Leichtigkeit und einen wachen Geist. Zwillinge erleben ihre stärkste Phase: Alles will gesagt, gedacht, erlebt werden. Es ist ihre Zeit des Austauschs, der Ideen, der Begegnungen. Als flexibles Luftzeichen lieben sie es, unterwegs zu sein – mal hier, mal dort, immer offen für Neues. Ihr perfekter Begleiter: die „Paco“-Bag von Jérôme Dreyfuss im wilden Leo-Velours. Sie vereint Spontaneität, Stil und Charakter – genauso wie Zwillinge selbst.

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

L’artisan Parfumeur, ca. 195 €

Während die Sonne im luftigen Zwilling steht, ziehen sich Krebse intuitiv etwas zurück. Die äußere Welt wird lauter, bunter, schneller – und sie spüren den Wunsch nach Rückzug, Reflexion und innerer Ruhe. Es ist eine Zeit, in der sie zwischen den Zeilen lesen und Stimmungen intensiver wahrnehmen. Die Zwilling-Saison kann ihnen neue Einsichten schenken – wenn sie sich Raum geben. Ein Duft wie ein Schutzmantel: „Histoire d’Orangers Extrême“ von L’Artisan Parfumeur umhüllt Krebse mit warmen Noten aus Neroli, Orangenblüte und Moschus – wie ein sonnengetränktes Versprechen von Geborgenheit und Leichtigkeit zugleich.

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

VEJA, ca. 120 €

Die Zwilling-Saison bringt frischen Wind in den Kosmos – und weckt bei Löwen die Lust auf Bewegung, Begegnung und Bühne. Während die Sonne durch das luftige Zeichen wandert, fühlen sie sich inspiriert, zu experimentieren, zu spielen und ihren Charme gezielt einzusetzen. Ihre Kreativität blüht auf, Gespräche werden lebendiger – und die Aufmerksamkeit folgt ihnen wie selbstverständlich. Was dazu passt? Ein Statement, das nicht laut sein muss, um aufzufallen: Die „Etna“-Sandalen von VEJA kombinieren Understatement mit Charakter – genauso wie Löwen in dieser Zeit. Ready to step into the spotlight – ganz mühelos.

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

L:a Bruket, ca. 50 €

Wenn die Sonne durch das luftige Zeichen Zwillinge wandert, bringt sie Bewegung in die Gedankenwelt – auch bei der analytischen Jungfrau. Vieles will sortiert, neu strukturiert und eingeordnet werden. Die Season fordert sie heraus, flexibler zu denken, loszulassen und mehr Vertrauen ins Ungeplante zu entwickeln. Ein idealer Moment für mentale Klarheit und kleine Routinen, die nach innen führen. Ein bewusstes Pflege-Ritual wie das „Exfoliating Body Serum“ von L:a Bruket schenkt Jungfrauen Ruhe und Frische – perfekt für klare Gedanken und neue Energie, das Ordnung und Sanftheit vereint.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

G-STAR, ca. 120 €

Air signs unite! Zwischen Frühling und Sommer, zwischen Denken und Fühlen – die Zwilling-Saison spricht die feinsinnige Waage auf vielen Ebenen an und ist eine Einladung zum mentalen Stretching. Ihre Sehnsucht nach Leichtigkeit, Ästhetik und Verbindung findet jetzt neue Ausdrucksformen. Offen für neue Ideen, Menschen und Eindrücke, bewegt sie sich mühelos zwischen Welten – Reisen, Kurse oder ein neuer Crush mit Philosophieblick? Ja, ja und ja. Ideal für spontane Ausflüge und stilvolle Auftritte: Die Skorts von G-Star verbinden die Leichtigkeit eines Rocks mit der Funktionalität von Shorts – genau das richtige Maß an Balance, das Waagen in dieser lebendigen Season schätzen.

SKORPION – 24. OKTOBER – 22. NOVEMBER

Laluma, ca. 140 €

Die Zwilling-Saison fordert den Skorpion heraus – und genau darin liegt ihr Reiz. Statt in vertrauten Tiefen zu verweilen, darf jetzt spielerischer gedacht, leichter gefühlt und freier kommuniziert werden. Was sonst verborgen bleibt, will an die Oberfläche. Für Skorpione eine Chance, Wandel nicht nur innerlich zu spüren, sondern auch sichtbar zu machen. Statt Rückzug, Austausch. Ideal für diese Transformation ist ein Statement-Piece von Laluma. Stark im Detail, klar und ausdrucksstark – es trägt die Kraft stiller Eleganz – ein Statement, das bleibt.

SCHÜTZE – 23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

Havaianas, ca. 130 €

Opposites attract! Die Sonne steht den Schützen gegenüber – Zeit, sich in Beziehungen zu spiegeln. Ob Situationship, BFF oder Business-Partner: Balance is everything. Während die Zwilling-Saison zum Austausch und zur Reflexion einlädt, fordert sie Schützen dazu auf, auch mal die Perspektive zu wechseln und innezuhalten. Es geht darum, die eigene Freiheit zu feiern, ohne die Nähe zu verlieren – ein Tanz zwischen Nähe und Weite. Ein stilvoller Begleiter für diese Phase ist die Leichtigkeit und Lebensfreude der Top Florals Flip-Flops von Havaianas x Dolce & Gabbana – perfekt, um den Schritt in neue Gedankenwelten entspannt zu genießen.

STEINBOCK – 22. DEZEMBER- 20. JANUAR

Mango, ca. 20 €

Routine, aber make it fun. Die Zwilling-Saison fordert den Steinbock heraus, den Alltag neu zu strukturieren – mit mehr Raum für Spontanes, Austausch und kleine Umwege. Auch wenn das Chaos anfangs irritiert: Gerade in der Unordnung zeigen sich neue Ideen. Der Schlüssel liegt darin, flexibel zu bleiben, ohne die eigene Klarheit zu verlieren. Die Ohrringe von Mango fangen genau diesen Spirit ein – klar im Design, mutig in der Wirkung und wie gemacht für neue Blickwinkel.

WASSERMANN – 21. JANUAR – 19. FEBRUAR

CAIA, ca. 29 €

Air Energy = You Energy. Die Zwilling-Saison ist wie gemacht für kreative Höhenflüge, neue Romanzen und lustvolle Projekte. Du bist inspiriert – zeig’s der Welt. Der Vibe: sprudelnde Ideen, unerwartete Begegnungen und ein Gefühl von Leichtigkeit, das zum kreativen Ausprobieren einlädt. Besonders in Freundschaften entsteht jetzt neue Dynamik – gemeinsame Projekte, spontane Trips oder ein Reconnect mit alten Seelenverwandten. Zeit, sichtbar zu sein und das eigene Funkeln nicht länger zu verstecken. Ein frischer Akzent für diesen Auftritt: der Glow Blush von CAIA Cosmetics – bringt Strahlen auf die Wangen und unterstreicht den Wassermann-Vibe zwischen Coolness und Charisma.

FISCHE – 20. FEBRUAR – 20. MÄRZ

G.H.BASS, ca. 190 €

Home is where the vibes are. Zwillinge bringen Bewegung ins Zuhause – sei es ein Mini-Umstyling, eine WG-Therapiesession oder ein spontaner Besuch bei der Family. Für Fische bedeutet das, dass ihre vertraute, emotionale Welt aufgewühlt wird und neue Impulse hereinströmen. Jetzt gilt es, die Balance zwischen Rückzug und Öffnung zu finden, um Herz und Verstand gleichermaßen zu nähren. Ein stilvoller Begleiter, der sicheren Halt gibt, sind die G.H.BASS Loafers – klassisch und elegant, perfekt, um mit festem Schritt durch diese bewegte Zeit zu gehen.

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Fenty Beauty, ca. 30 €

Neue Ideen, neue Leute, neuer Drive! Widder sind on fire, aber jetzt eher im Kopf als auf der Rennbahn. Gespräche werden zu Gamechangers – vor allem spontan beim Aperol in der Sonne. Die Zwilling-Saison lädt dazu ein, impulsive Energie mit cleverem Austausch zu verbinden und den eigenen Geist spielerisch zu öffnen. Statt ungeduldig loszustürmen, wird jetzt genaues Zuhören zum Erfolgsrezept. So entstehen kreative Einfälle, die in der nächsten Phase für echten Fortschritt sorgen. Perfekt, um entspannt in der Sonne zu sitzen – ganz ohne Sorge – ist der Cherry Dub BHA Toner von Fenty Beauty, der die Haut erfrischt und klärt und so Kopf und Sinne frei hält für all die neuen Impulse.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Arket, ca. 80 €

Nach der Geburtstagsseason der Stiere kommt die Luftnummer: Zwillinge bringen Leichtigkeit in Finanzen und Selbstwert. Think: smarter shoppen, Geld manifestieren & sich trotzdem was gönnen. In dieser Zeit lädt die Zwilling-Saison dazu ein, den eigenen Wert spielerisch neu zu definieren und mit mehr Flexibilität auf Chancen zuzugehen. Statt alles auf Sicherheit zu setzen, darf der Stier jetzt auch mal mutig investieren – nicht nur in Dinge, sondern auch in sich selbst.Ein idealer Begleiter für diese Phase ist eine schöne luftige Bluse – elegant und bequem, perfekt für neue Impulse mit einer Prise Stil.

Das könnte euch auch gefallen:



Blonde, Blonder, Blondshell! Die Grunge Queen über ihr neues Album, Kinder kriegen und Tumblr Fashion

Frisch vom Runway: Diese 7 Beauty-Trends bestimmen 2025

Swipe, Love, Repeat? Die Dashing-Szene in 2025