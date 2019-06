Mehr Sichtbarkeit für deutsch-türkische Influencer!

Am 22. Juni wird in Berlin der erste Influencer Award für deutsch-türkische Influencer verliehen. Wurde auch mal Zeit, oder? Über die Dringlichkeit eines Instagram-Feeds mit Diversität.

Wie divers ist Deutschlands Influencer-Blase wirklich? Laut unserer Recherche mit Hilfe des sogenannten Likeometers, das Kanäle in Echtzeit einstuft, sind 80 Prozent der Top 10 Deutschlands blond und wurden hier geboren. Nur zwei Social Media Stars mit Wurzeln außerhalb Deutschlands sind zu finden – BiPocs, Influencer mit direktem Migrationshintergrund und anderen Geburtsländern sucht man vergeblich. Deutsch-türkische Influencer? Fehlanzeige!

Deutschland, bist du’s?

Repräsentiert das wirklich die Deutsche Demografie? Nein, wir sind viel bunter, als das! Laut der Bundeszentrale für politische Bildung hat jede*r Vierte Deutsche einen Migrationshintergrund. Darunter bilden Deutsch-Türken mit 15 % die absolute Mehrheit. Ein Blick auf Instagram made in Germany lässt das allerdings nicht vermuten.

“Viele deutsch-türkische Influencer genießen hierzulande sehr hohe Popularität. Nur wenige Ausnahmen stoßen jedoch auch auf Resonanz von deutschsprachigen Medien. Das wollen wir ändern und uns für das Engagement der Influencer bedanken. Sie tragen einen wichtigen Teil zu einem toleranten Miteinander und der Identitätsfindung junger Menschen mit Migrationshintergrund bei”, sagt Serdar Uzun, Initiator der ersten Awards für deutsch-türkische Influencer.

Influencer als interkulturelle Botschafter

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von esra inceöz (@esraworld) am Mai 24, 2019 um 9:21 PDT

Für mehr Sichtbarkeit sorgen genau Aktivismus und Aktionen wie diese: In Berlin findet nämlich am 22. Juni die erste Awardshow für deutsch-türkische Influencer statt. Bei der Preisverleihung werden die wichtigsten Social Media Stars der Community in 14 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Sie sind wichtige Botschafter für die interkulturelle Kommunikation. Für mehr Etablierung im deutschen Mainstream sorgen Aktionen sicherlich, aber ein Follow ebenso.

Der Award wird beim TV-Sender SHOW TURK ausgestrahlt.

Hier kommt noch mehr Input für eure Kanäle.

Deryas Style ist eher klassisch, ihre Stimme dafür umso besonderer

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Derya Ürkmez 🎙 (@derya) am Mai 9, 2019 um 4:38 PDT

Sallys Welt besteht aus kulinarischen Köstlichkeiten vielerlei Einflüsse

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sally (offizielle Seite) (@sallyswelt) am Mai 28, 2019 um 11:04 PDT

Die Aramäerin Joana war Finalistin bei „Deutschland sucht den Superstar“