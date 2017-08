We believe we can fly – M.I.A. mit „Bird Song“

Nach dem angekündigten Release Date ist sie nun da: M.I.A. veröffentlicht bereits den dritten Song aus ihrem neuen Album AIM, das für den 09. September angekündigt ist. Allerdings gibt es zwei Versionen von „Bird Song“ – eine von DJ Blaqstarr, der auch schon an „Go Off“ mitgewirkt hat, und eine von Diplo (Major Lazor, Jack Ü), der 5 Jahre mit M.I.A. zusammen war.

„Free up my love“ ist die Hook Line des neuen Songs, indem es bildhaft um die Freiheit der Vögel am grenzenlosen Himmel geht. Eine eher ruhigere M.I.A. wird vom immer wiederkehrenden Beat begleitet:

„Drop down get your eagle on

Like a falcon, fly phenomena

Humming higher than a drone

Doves cry, are you going home alone?

Squad flock, migrate for the summer

Duck out for some hot weather

Birds of prey and I’m shaking off my feather

I believe like R. Kelly, we can fly

But toucan fly together

Staying rich like an ostrich.“