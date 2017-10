Fashion-Favorites Wanderstiefel – plötzlich hot!

„These boots are made for walking“, ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Die neuen Trend-Boots haben massive Sohlen, die auch schlechtem Wetter standhalten, sind praktisch und robust.

Wenn Acne Studios einen neuen Schuh herausbringt, ist in den meisten Fällen davon auszugehen, dass wir es mit einem neuen „It-Shoe“ zu tun haben, der bald hundertfach kopiert wird. Diesen Herbst ist das „Tinne“, ein abgewandelter Wanderschuh mit schwerer Traktorsohle und Polsterung am Knöchel. Auch andere Brands legen mit massiven Boots nach, die so praktisch aussehen, dass unsere Mamas sie uns früher auch gerne für den Wanderurlaub gekauft hätten.

Neben Schnür-Boots sind Chelsea-Boots mit Profilsohle unsere treuen Begleiter im Herbst und Winter. Wir haben uns in den Web-Shops nach Favoriten umgesehen: