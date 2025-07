Summer State of Mind – Essentials für den perfekten Sommer

Der Sommer klopft an, der Flug ist fix – aber was reist mit und welche Sommer Essentials begleiten uns in den Urlaub??

Der Sommer bringt eine ganz eigene Art von Energie mit sich: Leichtigkeit, Hitze, Unbeschwertheit. Genau die braucht es auch in unserer Routine, auf der Haut, im Kleiderschrank und in der Tasche. Wir zeigen dir Essentials, die nicht nur stylisch, sondern auch funktional sind – von minimalistischen Sonnenpflegeprodukten bis zu smarten Fashion-Favoriten, die dich bis zum Sonnenuntergang begleiten. Dazu: ausgewählte Pieces von Brands, die wir lieben. Let the sunshine in.

Casetify

Der Sommer lebt von kleinen Momenten, die sich nach Dolce Vita anfühlen – vom ersten Kaffee in der Morgensonne bis zum letzten Licht auf salziger Haut. Das „Ciao Amore“-Case von Casetify fängt genau dieses Gefühl ein: mit seiner verspielten Typografie, die an italienische Straßenschilder erinnert, und einem Design, das nach Espresso in Florenz und Vespa-Fahrten entlang der Küste duftet. Dein Smartphone ist im Sommer immer dabei – am Pool, auf dem Roadtrip, im Beach Club. Umso schöner, wenn es nicht nur geschützt ist, sondern auch wie ein stilvolles Accessoire wirkt. Ciao Amore? Ciao Perfetto.

Caia Cosmetics

Salzluft, Sonne, Chlor: So sehr wir den Sommer lieben, für unser Haar bedeutet er oft Stress. Sommer lässt die Strähnen austrocknen, machen sie spröde und rauben oft die Farbe. Umso wichtiger ist es, das Haar gezielt zu schützen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Dieses Leave-in-Spray wirkt genau dem entgegen und die Haare mit einem leichtem UV-Filter. Einfach aufsprühen und losziehen! der Duft? Wie frisch gewaschen, mit einer Prise Riviera.

Ganni

Sobald die Sonne rauskommt, wird sie zum festen Bestandteil unseres Gesichts. Die Sonnenbrille ist mehr als nur Schutz – sie ist Ausdruck, Stil, Haltung. Sie versteckt müde Augen nach durchtanzten Nächten, begleitet uns durch Hitzewellen, Roadtrips und Cafébesuche im Gegenlicht. Die Lana von GANNI x Ace & Tate greift genau dieses Lebensgefühl auf: bold, verspielt und mit einem Hauch Nostalgie: perfekt für alle, die im Sommer ein bisschen lauter strahlen wollen.

Björn Axen

Beach Look ganz ohne ins Meer zu springen? Diese unbeschwerten, leicht zerzausten Wellen, die nach einem Tag am Meer aussehen, sind der Inbegriff von sommerlicher Freiheit und Lässigkeit. Doch nicht jeder kann oder will ständig ins Wasser springen, um diesen Look zu bekommen. Genau hier kommt das Salt Water Spray von Björn Axén ins Spiel: Es bringt das Strand-Feeling direkt in dein Badezimmer. Das Spray verleiht deinem Haar Struktur, Textur und Volumen – ganz ohne Salzreste auf der Haut oder nasse Kleidung.

Dr. Martens

Flower Power für die Füße! Der Sommer ist die perfekte Zeit, um die Füße in luftige Sandalen zu stecken – und warum nicht gleich in ein echtes Statement-Piece? Es gibt kaum etwas Befreienderes als das erste Mal im Jahr offene Schuhe zu tragen. Wenn die Temperaturen steigen, wird jeder Schritt leichter – barfuß am Strand, in Sandalen durch die Stadt, beim Sonnenuntergangsspaziergang am Wasser entlang. Sandalen gehören zum Sommer wie Sonnencreme und Salzwasser. Die Dunnet Flower Sandalen von Dr. Martens fangen genau dieses Gefühl ein: Leichtigkeit, Komfort und eine Portion Persönlichkeit.

L:A Bruket

Es sind nicht nur Sonnenstrahlen oder glitzerndes Wasser, die uns an den Sommer erinnern, sondern oft auch Düfte. Langsame Nachmittage, windige Abende am Wasser, und sonnengewärmte, salzige Haut. Vom Sonnenöl am Strand, vom Blütenduft in der warmen Abendluft, vom leichten Wind, der nach Meer schmeckt. Genau dieses Gefühl weckt die Beach Rose Body Lotion von L:A Bruket. Sie macht den Sommer tragbar: auf der Haut, im Alltag, in der Erinnerung.

Marshall

Jeder Sommer hat seinen eigenen Soundtrack. Ein Lied, das sich ins Gedächtnis brennt wie Sonnenstrahlen auf der Haut. Musik wird zum ständigen Begleiter – am See, auf der Picknickdecke, zwischen offenen Autotüren und Sonnenuntergängen. Der Kilburn III von Marshall liefert genau den richtigen Vibe dazu: kraftvoller Sound im kompakten Design, kabellos und bereit für jedes Sommerabenteuer. Für alle, die den Moment laut feiern wollen, egal, wo sie gerade sind.

Claire Luise

Kaum ein Kleidungsstück steht so sehr für den Sommer wie das Kleid. Leicht, luftig, schlicht oder bunt, es ist es wie ein kleiner Sonnenstrahl zum Anziehen. Es ist das Stück, das ohne viel Aufwand sofort gute Laune macht. Sanfte Stoffe, verspielte Schnitte und luftige Designs bringen nicht nur Komfort, sondern erzählen auch von Sonne, Freiheit und dem sorglosen Rhythmus des Sommers. Das blaue Minikleid von Claire Luise fängt genau diesen Moment ein: unbeschwert, frisch und voller Lebensfreude.

