FKA twigs x NIKE: Eine neue Collaboration

Early this morning:

„Can you feel everything? Do you believe in more?“ – So teasert FKA twigs ein Video auf ihrem Instagram Account an, dass sie mit mehreren Tänzern vor einer Dschungel Kulisse zeigt. Ein kryptischer Berg, eine kurze Bewegung, eine eingefrorene Pose und eine Violinistin, die als einzige oben auf dem Berg mit ihrer Geige tanzt. Auf Instagram folgten zwei weitere mystische Fotos mit existenziellen Fragen. Wir können nicht mehr sagen, außer dass wir gespannt sind, wie eine mögliche Sportkollektion aussehen kann. FKA twigs und Jungle Fever? Seht selbst:

UPDATE:

It’s official. FKA twigs und Sport Gigant Nike machen tatsächlich gemeinsame Sache. Alles dreht sich um Bewegung. Denn diese ist Ausdruck von Stärke, Kraft, Mut, Wille und Selbstvertrauen. Als Creative Director für die Nike Women Zonal Tights Kampagne darf twigs sich selbst ausleben. Mit dabei sind 12 talentierte Tänzer und Athleten, die ihr eigenes „Modern Movement“ erschaffen.

Auch ein Open Letter über Sport und Bewegung hat die Künstlerin verfasst:

„You have to be incredibly in tune with yourself and focused to be able to compete or create — vulnerability and strength have a lot to do with this. As an athlete in your final moments of competition, everything you’ve done, everything your parents have sacrificed and everyone who has supported you are there in that one second. You have to accept your destiny and have both the physical power and willpower to do what you need to do. It’s the same with being creative.“ – FKA twigs