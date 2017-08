Gewinnspiel Gewinnt Tickets für die Bread & Butter by Zalando in Berlin!

Fashion Shows, Brand Labs, Food, Musik und vieles mehr – das alles erwartet euch bei der Bread & Butter by Zalando. Wir verlosen 5×2 Tickets für das „Festival of Style and Culture“ in Berlin!

Bei der Bread & Butter by Zalando (B&&B) in Berlin wird zum zweiten Mal aus den Bereichen Mode, Musik und Food aufgetischt. Vor Ort habt ihr die Möglichkeit die neuesten Trends in den verschiedenen Brand Labs zu entdecken – zahlreiche Marken zeigen spezielle Designs und bieten Aktivitäten wie Customization-Workshops oder Augmented-Reality-Erlebnisse, und Brands wie Topshop, Hilfiger Denim, Eastpak, Levi’s, Vans, Fila, The Kooples und adidas kreieren exklusive Produkte für die B&&B, die auf Zalando.de erhältlich sein werden – zwischen Fashion Shows und Live-Musik zu wechseln oder entspannt an der Spree abzuhängen und die belebte Atmosphäre auf der B&&B aufzunehmen. Das diesjährige Motto lautet BOLD – und spiegelt unsere Zeit im globalen Kontext wider. Auf dem Line-Up stehen Shows von Topshop oder Viktor&Rolf, Acts wie die Londoner DJane Hannah Faith, der österreichische Hip-Hop Künstler Yung Hurn, oder die Band Bilderbuch, sowie verschiedene Podiumsgespräche, z.B. mit GURLSTALK Gründerin und Model Adwoa Aboah und Dame Vivienne Westwood. Den kompletten Schedule seht ihr hier.

Wir verlosen für euch 5×2 Tickets. Vom 01. – 03. September öffnet das Style- und Kulturfestival täglich von 13 bis 22 Uhr seine Türen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns zur Gewinnspiel-Teilnahme eine E-Mail an gewinne@blonde.de mit eurem Namen und dem Namen der Begleitperson. Teilnahmeschluss ist der 23. August 2017. Viel Glück! 🍀

Alle, die nicht dabei sein können, haben die Möglichkeit alle Highlights – von Fashion Shows, bis zu Talks und ausgewählten Musikauftritten – über den Live Stream auf den B&&B Channels zu verfolgen.

Hier nochmal alle Daten der Bread&Butter by Zalando auf einen Blick:



Wann und wo?

Vom 01.-03. September in der Arena Berlin (Eichenstraße 4, 12435 Berlin) – die Türen sind täglich von 13 bis 22 Uhr geöffnet.

Wer und was?

Checkt den Schedule auf breadandbutter.com und freut euch auf modische Highlights und Persönlichkeiten wie Vivienne Westwood live vor Ort! Wer nicht zu den Gewinnern gehört, kann auch über den Shop ein Ticket (zum Preis von 20 Euro pro Tag) erwerben.

Wir sehen uns in Berlin! ✌🏼

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Verlosung beinhaltet ausschließlich die Tickets ohne Anreise oder Übernachtung. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt.

*Aus Sicherheitsgründen und limitierter Kapazität in der Location ist der Zutritt zu Music Highlights und Fashion Shows nicht für alle Besucher der B&&B möglich. Der Zugang zu den Music Highlights im Fashion Zelt erfolgt über einen kostenfreien Music Highlight Voucher. Die Chance, diesen zu ergattern, haben alle Inhaber eines B&&B Eintrittstickets (solange verfügbar). Ticketinhaber erhalten nach Ticketkauf einen personalisierten Voucher-Code und können sich mit diesem ihren Music Highlight Voucher auf www.breadandbutter.com/tickets sichern (solange verfügbar). Dieser ist gültig für den Ticketinhaber und eine/n Freund/in (ebenfalls nur mit Eintrittskarte). Wer keinen Voucher mehr bekommt, kann die Shows über den Livestream – online oder auf der Veranstaltung verfolgen oder zu Live-Musik von mehr als 40 internationalen DJs und Artists wie Yung Hurn, RIN oder Wyclef Jean feiern.