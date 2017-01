Wir wussten, dass Emma Watson in sehr vielem sehr toll ist. Aber dass sie dieses musikalische Talent besitzt, hätten wir nicht erwartet.

Zum Internationalen Frauentag hat Emma Watson den Broadway- und Star Wars-Komponisten Lin-Manuel Miranda interviewt. Die Schauspielerin setzt sich im Rahmen ihrer HeForShe-Kampagne in der UN für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein.

Doch im Interview wurde nicht nur über Feminismus geredet – das Thema wurde gleich in einem Freestyle umgesetzt. Während Emma Watson ihr unerwartetes Beatbox-Talent hervorholte, rappte der selbst erklärte Feminist Miranda die genau richtigen Worte:

„Women are like half of the people on earth. And yes, we should have been equal since birth!“

So true!

Schaut euch hier unseren neuen Lieblingssong an:



Und hier könnt ihr das ganze Interview sehen: