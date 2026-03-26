Anna Gasser: Mehr als Gold

Was bleibt, wenn der größte Traum Realität wird? Für Anna Gasser ist es nicht nur der Blick zurück, sondern vor allem der nach vorne – in ein Kapitel, das mehr mit Gefühl als mit Geschwindigkeit zu tun hat.

Unfiltered: Anna Gasser

Ein Moment, der mich verändert hat:

Mein erster Olympiasieg. Dieser Moment hat mir gezeigt, was möglich ist, wenn man kompromisslos an sich glaubt. Gleichzeitig hat er mir bewusst gemacht, dass Erfolg Verantwortung mit sich bringt, für mich selbst und für die nächste Generation.

Was mir Sicherheit gibt:

Mein Team und meine Familie. Zu wissen, dass Menschen hinter mir stehen, egal ob ich gewinne oder stürze, gibt mir ein starkes Fundament.

Wovor ich aktuell Respekt habe:

Vor der Veränderung. Ein neues Kapitel bedeutet auch, Gewohntes loszulassen. Aber genau darin liegt Entwicklung.

Ein Gedanke, der mich begleitet:

Erfolg ist mehr als nur Siege, es ist die Summe aus Mut, Hingabe und der Bereitschaft, immer weiterzumachen.

BLONDE Interview – Anna Gasser

BLONDE: Was bestimmt deinen Alltag gerade am meisten?

Anna: Reflektion und ich nehme mir bewusst Zeit, um zu spüren, was mich wirklich antreibt und welche Ziele ich mir als Nächstes setze.

BLONDE: Was haben dir Verletzungen über dich selbst beigebracht?

Anna: Geduld. Verletzungen zwingen dich, langsamer zu werden und auf deinen Körper zu hören. Sie haben mir gezeigt, dass mentale Stärke genauso wichtig ist wie körperliche.

BLONDE: Welche Rolle spielt Style für dich in deinem Sport?

Anna: Style ist alles. Es geht nicht nur darum, einen Trick zu landen, sondern wie man ihn ausführt und landet. Snowboarden ist Ausdruck, Kreativität und Persönlichkeit, und genau das liebe ich daran.

BLONDE: Was bedeutet Olympia 2026 für dich mit Blick auf deine Karriere?

Anna: Ein Abschluss eines Kapitels. Ich habe noch einmal alles gegeben und gleichzeitig gespürt, dass jetzt die nächste Generation übernehmen darf. Es war kein Abschied vom Sport, sondern eine Übergabe, mit viel Stolz und Dankbarkeit. Es ging nicht nur um Medaillen, sondern darum, Inspiration weiterzugeben und stolz auf meinen Weg zurückzublicken.

BLONDE: Welche Botschaft möchtest du jungen Sportlerinnen mitgeben?

Anna: Traut euch groß zu denken. Lasst euch nicht einreden, was möglich ist oder nicht. Wenn ihr für etwas brennt, dann geht euren Weg, auch wenn er manchmal unbequem ist. Eure Leidenschaft ist eure größte Stärke.

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