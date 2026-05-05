Office Looks & Old Feelings: Palina Rojinski in My Ex

Neue Looks mit alten Gefühlen: Palina Rojinski startet mit der Serie My Ex – und Blonde hat sie dafür fotografiert.

Berlin-Kreuzberg im April. Es ist früh morgens, als wir Palina für unser exklusives Shooting treffen. Wir haben uns für ein stylisches Appartement in Kreuzberg entschieden, um die Moderatorin und Schauspielerin zu fotografieren. Palina stürmt mit bester Laune in unser Dachgeschossstudio. Mitgebracht hat sie einige Dekorationsteile aus ihrer eigenen Wohnung: eine Astro-Karte, ein paar Tarotkarten – und schnell ist das Set für unsere Shootings personalisiert.

Fünf Looks haben wir mitgebracht: eine Bildstrecke, die klassische Business- und Workwear neu denkt – clean, selbstbewusst, zeitlos und stylisch. Feine Schmuckdetails von Pandora ziehen sich dabei durch die Looks und setzen Akzente. Fotografiert wird von Felix Krüger.

Der Anlass: ihre neue Serie My Ex. Darin übernimmt Palina die Hauptrolle und spielt Ivy, eine romantische, impulsive Interior-Designerin, die nach einer Trennung vor einem Neuanfang steht. Eine Tarot-Prophezeiung stellt ihr Leben auf den Kopf: Ihre große Liebe soll in der Vergangenheit liegen – und sie hat nur drei Monate Zeit, diese Person zu finden. Was folgt, ist eine Reise durch alte Beziehungen, neue Perspektiven und die Frage, wie viel Vergangenheit man eigentlich mit in die Zukunft nehmen will.

„Es ist die perfekte Serie für den Sommer, um sich zu motivieren, Dinge zu wagen und auch mal unvorhersehbare, magische Momente ins Leben zu lassen.“

– Palina Rojinski

Zwischen Leichtigkeit und emotionalem Tiefgang trifft My Ex genau den Moment, in dem alles offen scheint. Die Serie bewegt sich zwischen romantischer Komödie und ehrlicher Selbstreflexion – und erzählt von Entscheidungen, die nicht immer logisch sind, sich aber richtig anfühlen. Genau diese Mischung macht auch den Vibe des Editorials aus.

„Ich entscheide aus dem Bauch heraus. Ich folge immer meiner Intuition.“

– Palina Rojinski

Denn egal, ob in Beziehungen oder im eigenen Stil – es geht darum, Kontrolle auch mal abzugeben und sich selbst neu zu entdecken. Die Looks greifen das auf: Klassische Office-Codes werden aufgebrochen, Silhouetten wirken klar, aber nie starr, sondern immer in Bewegung. Die Schmuckpieces von Pandora fügen sich hier ganz organisch ein – mal subtil, mal als kleines Statement, aber immer als Teil des Looks.

„Man wird sich bestimmt an eigene vergangene Beziehungen erinnert fühlen.“

– Palina Rojinski

Trotz überspitzter Momente bleibt die Geschichte nahbar. Sie spielt mit Erinnerungen, mit dem, was war, und mit dem, was vielleicht noch einmal sein könnte – ohne dabei einfache Antworten zu geben.

„Was in der Vergangenheit liegt, bleibt in der Vergangenheit. Aber ich weiß auch, dass es oft zweite oder dritte Chancen gibt.“

– Palina Rojinski

My Ex ab sofort im ZDF streamen und ab dem 6. Mai wöchentlich um 21:45 Uhr im ZDFneo.

Credits

Cover Star: Palina Rojinski

Photographer: Felix Krüger

Videographer: Marvin Sedelies

Make-up: Evin Eyerek

Hair: Fina Boateng

Styling: Jennifer Mertens

Jewlery: Pandora

Location: Chez Balu

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