Wirklich nützliche Geschenke für Alleinerziehende

Das Familienleben kann ganz schön nervenraubend sein. Vor Vätern und Müttern, die all die Aufgaben alleine meistern, ziehen wir den Hut, beziehungsweise ziehen wir diese Geschenkideen für Ein-Eltern-Familien aus dem Hut.

Wie wär’s mit Wellness?

Während die Kinderlosen unter uns sich wunderbar eine kleine Auszeit daheim gönnen können, gestaltet sich das bei einer vollen Bude mit herzerwärmenden aber eben auch entspannungsschädlichen Kinderstimmen definitiv schwieriger. Glücklicherweise kann man Selfcare mittlerweile in jeder Stadt außerhalb der eigenen vier Wände buchen. Zusammen mit dem*r Schenker*in wird sogar ein echtes Happening draus! Wir können euch einen Besuch im Hamam, einem traditionell türkischen Bad, ans Herz legen. Beim Sitzen auf den heißen Steinen kommt man erst selbst so richtig runter und bei dem anschließenden Einseifen inklusive dem wohl effektivstem Peeling ever verabschiedet sich schließlich der letzte Rest Stress. Danach unbedingt noch einen Tee im Chillbereich trinken – der gehört zum Experience dazu!

Urlaub vom Kind…

… muss auch mal sein. So einen ganzen Tag lang. Egal wie sehr man die eigenen Kinder liebt, kann man Eltern, und besonders Alleinerziehenden, wohl keine größere Freude bereiten, als ihnen einen Abend ganz für sich allein zu schenken. Zieht euch eine wasserfeste Schürze an und holt die alten Kuscheltiere raus, denn Babysitting bei euch zu Hause steht an!

Kino selbst gemacht

Was ist ein schöneres Präsent, als Zeit zusammen? Verschenkt dieses Jahr doch mal einen Gutschein für einen Abend mit ein paar selbst gemachten Leckereien und eurem Lieblingsfilm. Das geht heute dank etlicher Streaming-Websites und abertausenden Rezepten beliebter Kino-Snacks ohne große Vorbereitung. Am besten legt ihr direkt einen festen Tag fest und blockiert ihn im Kalender, damit der Termin nicht ewig aufgeschoben wird.

Ein guter Plan will gut geplant sein

Stressiger Familienalltag und wenig Zeit für die eigenen Bedürfnisse – das ist oftmals die Realität für viele Elternteile. Um sich mal wieder mehr auf sich selbst zu konzentrieren und einen durchstrukturierten Plan für das Familienleben zu schaffen, ist ein Terminplaner ein MUSS! Beim Verschenken dieses Modells unterstützt ihr zusätzlich das nachhaltiges Buchhandwerk. Darüber freuen sich gleich mehrere Parteien…