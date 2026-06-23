Neue Perspektiven auf Pauline Pollmann

Gemeinsam mit Creative Director Peter Chan entstand eine Bildstrecke, die Pauline Pollmann bewusst außerhalb klassischer Schauspiel- und Portfoliofotografie zeigt. Im Fokus steht nicht die Inszenierung einer Rolle, sondern die Beobachtung einer Person – in unterschiedlichen Situationen, Stimmungen und Momenten.
Zwischen Rückzug und Öffentlichkeit
Fotografiert wurde zwischen einer Privatwohnung in Berlin-Schöneberg und der Honeylou Bar in Kreuzberg. Die beiden Orte bilden die Kulisse für eine Serie, die sich zwischen Intimität und Öffentlichkeit bewegt und dabei bewusst Raum für Ambivalenz lässt.
Styling und Umgebung dienen dabei nicht der eindeutigen Charakterisierung. Stattdessen entstehen verschiedene Lesarten: Tailoring trifft auf Vintage-Leder, formale Looks auf spontane Augenblicke. Die Bilder wechseln zwischen Nähe und Distanz, zwischen Kontrolle und Zufall.
Raum für eigene Interpretationen
Entstanden ist eine Bildstrecke, die weniger Antworten geben will, als neue Perspektiven zu eröffnen. Ein Porträt, das Pauline Pollmann nicht auf eine Rolle reduziert, sondern Raum für die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit lässt.
Credits
Crew
Photographer: Timo Schroeder _timoschroeder
Creative Director: Peter Chan icedlemonpeter
Assistant: Daria Zelenina dzOto
Additional Art Direction: Mischa Gurevich mischagurevich
Locations: Apartment in Berlin-Schöneberg & Honeylou Bar, Berlin-Kreuzberg
Outfits
Brown Leather Jacket: Vintage
Black Leather Jacket: Maison Margiela x H&M
Suit & Tie Look:
Blazer: Saint Laurent Paris
Shirt: Beams Plus
Pants: Lemaire
Tie: Alexander McQueen
Blue Blazer (Curtain Setup):
Blazer: Acne Studios SS2016
Grey Suit:
Blazer: Maison Margiela
Pants: Lanvin
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