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Neue Perspektiven auf Pauline Pollmann

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Gemeinsam mit Creative Director Peter Chan entstand eine Bildstrecke, die Pauline Pollmann bewusst außerhalb klassischer Schauspiel- und Portfoliofotografie zeigt. Im Fokus steht nicht die Inszenierung einer Rolle, sondern die Beobachtung einer Person – in unterschiedlichen Situationen, Stimmungen und Momenten.

Zwischen Rückzug und Öffentlichkeit

Fotografiert wurde zwischen einer Privatwohnung in Berlin-Schöneberg und der Honeylou Bar in Kreuzberg. Die beiden Orte bilden die Kulisse für eine Serie, die sich zwischen Intimität und Öffentlichkeit bewegt und dabei bewusst Raum für Ambivalenz lässt.

Styling und Umgebung dienen dabei nicht der eindeutigen Charakterisierung. Stattdessen entstehen verschiedene Lesarten: Tailoring trifft auf Vintage-Leder, formale Looks auf spontane Augenblicke. Die Bilder wechseln zwischen Nähe und Distanz, zwischen Kontrolle und Zufall.

Raum für eigene Interpretationen

Entstanden ist eine Bildstrecke, die weniger Antworten geben will, als neue Perspektiven zu eröffnen. Ein Porträt, das Pauline Pollmann nicht auf eine Rolle reduziert, sondern Raum für die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit lässt.

Credits

Crew
Photographer: Timo Schroeder _timoschroeder
Creative Director: Peter Chan icedlemonpeter
Assistant: Daria Zelenina dzOto
Additional Art Direction: Mischa Gurevich mischagurevich

Locations: Apartment in Berlin-Schöneberg & Honeylou Bar, Berlin-Kreuzberg

Outfits
Brown Leather Jacket: Vintage
Black Leather Jacket: Maison Margiela x H&M

Suit & Tie Look:
Blazer: Saint Laurent Paris
Shirt: Beams Plus
Pants: Lemaire
Tie: Alexander McQueen

Blue Blazer (Curtain Setup):
Blazer: Acne Studios SS2016

Grey Suit:
Blazer: Maison Margiela
Pants: Lanvin

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Vivien Gundlach
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